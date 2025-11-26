Il vicesindaco di Sanremo Fellegara e il consigliere Negri al Simposio della cooperazione franco italiana

Il vicesindaco di Sanremo, Fulvio Fellegara, ha partecipato oggi a Ventimiglia al III Simposio della cooperazione franco-italiana. L’incontro, tenutosi al teatro comunale della città di confine, ha visto riuniti diversi amministratori dei due territori. L’occasione è stato il IV anniversario della firma del trattato del Quirinale.

La giornata si è aperta con una tavola rotonda tecnica che ha riguardato diverse tematiche: le infrastrutture e la mobilità transfrontaliera sostenibile, la gestione condivisa di acqua e risorse naturali, lo sviluppo economico, culturale e turistico, il bilinguismo e la coesione sociale. Presente anche il consigliere comunale Desiree Negri.

Durante la seconda parte del programma sono poi intervenuti i rappresentanti delle Istituzioni e dei Comuni italiani e francesi. “E’ stato un importante momento di confronto e condivisione - ha dichiarato il vicesindaco Fulvio Fellegara - Insieme agli altri amministratori, esaminando i punti di contatto e le problematiche che interessano i rispettivi territori, abbiamo analizzato le possibilità di sviluppo della realtà transfrontaliera”.