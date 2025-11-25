Elezioni provinciali nell'imperiese il 18 dicembre: 763 amministratori al voto per Presidente e Consigli

Nei giorni scorsi il Presidente della Provincia di Imperia, Claudio Scajola, ha firmato il decreto che indice le elezioni per il rinnovo del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale. La consultazione si svolgerà giovedì 18 dicembre 2025, con seggi aperti dalle 8 alle 20. Per agevolare gli spostamenti degli amministratori chiamati al voto, sono stati istituiti due seggi:

- Imperia, presso la sede della Provincia in viale Matteotti 147;

- Ventimiglia, presso il Municipio.

Chi vota e come si vota

Gli aventi diritto al voto sono 763 amministratori, tra sindaci e consiglieri comunali dei 67 Comuni della provincia. A ciascun elettore saranno consegnate due schede:

- una per l’elezione del Presidente della Provincia,

- una per l’elezione del Consiglio Provinciale, nella quale sarà possibile esprimere una preferenza tra i candidati della lista prescelta.

Le candidature seguono norme distinte:

- Presidente della Provincia: possono candidarsi solo i sindaci in carica;

- Consiglio Provinciale: possono candidarsi sindaci e consiglieri comunali.

- Il Presidente eletto avrà un mandato di quattro anni, mentre il Consiglio Provinciale sarà in carica per due anni.

Voto ponderato e fasce demografiche

Come previsto dalla normativa, il corpo elettorale è suddiviso in cinque fasce demografiche. A ciascuna fascia corrisponde un diverso peso ponderato del voto, stabilito in base al numero di abitanti del Comune di appartenenza. Le schede elettorali saranno differenziate anche tramite colori distinti, uno per ciascuna fascia demografica.

Presentazione delle liste

Le liste e le candidature devono essere presentate presso l’Ufficio Elettorale della Provincia nelle seguenti date:

- giovedì 27 novembre, dalle 8 alle 20,

- venerdì 28 novembre, dalle 8 alle 12.

Distribuzione degli elettori nei due seggi

Seggio di Imperia: vi voteranno sindaci e consiglieri dei Comuni di Aquila d’Arroscia, Armo, Aurigo, Badalucco, Bajardo, Borghetto d’Arroscia, Borgomaro, Caravonica, Castellaro, Ceriana, Cervo, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Cipressa, Civezza, Cosio d’Arroscia, Costarainera, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, Dolcedo, Imperia, Lucinasco, Mendatica, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Montegrosso Pian Latte, Pietrabruna, Pieve di Teco, Pompeiana, Pontedassio, Pornassio, Prelà, Ranzo, Rezzo, Riva Ligure, San Bartolomeo al Mare, San Lorenzo al Mare, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Taggia, Terzorio, Triora, Vasia, Vessalico, Villa Faraldi.

Seggio di Ventimiglia: voteranno gli amministratori dei Comuni di Bordighera, Airole, Apricale, Camporosso, Castel Vittorio, Dolceacqua, Isolabona, Olivetta San Michele, Ospedaletti, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Vallebona, Vallecrosia, Ventimiglia.

Sul sito istituzionale della Provincia di Imperia (www.provincia.imperia.it