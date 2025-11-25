Sanremo: Orso Tosco racconta la città dei fiori nel suo nuovo romanzo

Sanremo, la città che ogni anno si accende di luci e musica durante il Festival, diventa in “Controbuio. Vivere e morire al Casinò di Sanremo” un palcoscenico completamente diverso, oscuro e affascinante.

Il nuovo libro di Orso Tosco, vincitore del premio Scerbanenco 2024, trasporta il lettore in una notte apocalittica, dove la tempesta che imperversa spegne i festeggiamenti e restituisce alla città un volto inedito, malinconico e misterioso.

Il protagonista, lo stesso Tosco, si muove in macchina verso la Città dei Fiori nonostante le allerte meteo, richiamato da Tonino, vecchio amico del padre e figura leggendaria del mondo del gioco d’azzardo. Tonino, creduto morto, riappare improvvisamente e trascina Orso in una caccia al tesoro surreale: ritrovare l’oro scomparso di un ristoratore e cambiavalute ucciso nel 1979. Attorno a loro si radunano personaggi sgangherati e memorabili, ex croupier, spacciatori e rapinatori che incarnano le ombre e le glorie di un’epoca ormai tramontata, quella del Casinò di Sanremo negli anni Settanta e Ottanta.

Il romanzo diventa così un viaggio nella memoria e nel mito, dove la città si trasfigura in un luogo sospeso tra passato e presente. Le storie incredibili di quegli anni ruggenti riaffiorano, portando con sé cicatrici e sogni infranti, ma anche la scintilla indomita di chi non ha mai smesso di inseguire la vittoria definitiva. Tosco intreccia la sua personale attrazione per il mistero con il legame viscerale al padre, croupier negli anni d’oro, restituendo un ritratto di Sanremo che non è solo geografico, ma emotivo e simbolico.

“Controbuio” esplora le profondità di un’anima resistente e malinconica, quella del narratore e della città stessa, dove le glorie del passato giacciono sommerse dal fango di un presente mediocre. Eppure, tra le pieghe della notte, lo spirito dei suoi protagonisti continua a brillare, pronto a riaccendersi nell’alba.

Il libro sarà presentato il 29 novembre alle ore 18:30 presso la Libreria Ubik di Sanremo, occasione in cui Orso Tosco accompagnerà i lettori alla scoperta di una città che, tra mito e tempesta, rivela un volto mai visto prima.