Sanremo, approvate IMU 2026, assestamento e rigenerazione urbana: si è concluso il Consiglio comunale del 24 novembre

Si è conclusa la seduta del Consiglio comunale, aperta alle 17 con il Question Time pubblico e proseguita alle 17.30 con l’assemblea ordinaria. I nove punti all’ordine del giorno sono stati esaminati e votati, definendo un quadro chiaro su bilanci, urbanistica, partecipate e regolamenti.

Il Consiglio ha approvato in via definitiva le aliquote IMU per il 2026, confermando le modifiche già proposte dalla Commissione finanze: Terreni agricoli: aliquota ridotta dallo 0,76% allo 0,66%, per sostenere il comparto agricolo e uniformare la tassazione agli standard ministeriali. Alloggi sociali: dopo il passaggio allo 0,56% nel 2025, dal 2026 il tributo sarà completamente abolito, favorendo investimenti nel settore.

Il Consiglio ha dato il via libera al bilancio consolidato 2025-2027, che evidenzia un quadro finanziario stabile e senza necessità di ricorrere a misure straordinarie. Approvato anche l’assestamento 2025 e l’applicazione dell’avanzo, destinato a diversi capitoli: 127 mila euro alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati; fondi liberi indirizzati a rischi legali, servizi demografici e fondi tariffari; spostamento delle somme inizialmente previste per la manutenzione straordinaria dei cimiteri a favore della Galleria di Francia; istituzione di un fondo per somme urgenze e un fondo investimenti; creazione di un fondo per i premi di produttività dei dipendenti comunali.

Confermato anche lo slittamento dell’utilizzo dei dividendi del Casinò, che saranno redistribuiti: 845 mila euro nel 2026 e 675 mila nel 2027. In merito approvata anche la modifica dell’aliquota sugli utili del Casinò destinati al Comune, che passerà dal 25% al 26%, in cambio dell’esonero contributivo nella gestione degli eventi. La nuova impostazione finanziaria centralizza in capo al Comune la gestione delle risorse per le iniziative culturali e turistiche, mentre la casa da gioco si concentrerà sulle attività aziendali. Con la nuova convenzione con la Rai, è stato inoltre istituito un fondo da 1 milione di euro per sostenere progetti strategici legati al Festival e allo sviluppo turistico cittadino.

Via libera anche alle modifiche del regolamento di polizia mortuaria, che aggiornano e completano la disciplina su cremazioni, dispersione delle ceneri, concessioni, tombe di famiglia ed esumazioni. Tra le principali novità recepite dal Consiglio: norme aggiornate per cremazioni e dispersioni delle ceneri; istituzione di un registro per gli animali d’affezione; nuove procedure per esumazioni ed estumulazioni; nuovi criteri per concessioni provvisorie e tariffe; misure di sicurezza tra cui il divieto di accesso ai cimiteri in caso di allerta arancione, esteso anche all’allerta gialla per il cimitero della Foce; divieto di installare mensole sui loculi e sanzioni più severe per lavori abusivi; nuove regole per l’accesso ai veicoli dei portatori di handicap, con limitazioni nei periodi di maggiore afflusso.

Il Consiglio ha ratificato la ricognizione periodica delle società partecipate, già approvata in Commissione. Le principali decisioni confermate riguardano: Amaie Srl, che sarà posta in liquidazione entro fine 2026; Area 24, in liquidazione con criticità legate ai beni immobili; Casinò di Sanremo, giudicato regolare; RT – Riviera Trasporti, con il Comune in attesa delle determinazioni della Provincia; valutazione positiva per Amaie Energia e Servizi e Liguria Digitale; partecipazione confermata in Rivieracqua; prosecuzione della razionalizzazione per Riviera Trasporti Piemonte tramite la vendita di un ramo d’azienda.

Approvata anche la ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica al 31 dicembre 2024.

La seduta si è chiusa con il via libera al riconoscimento del debito fuori bilancio di 113.784,90 euro, generato da una sentenza esecutiva del quarto trimestre 2025.