Sanremo, via Pascoli al buio: l’interpellanza di Sanremo Domani e il Comune annuncia interventi entro il 2027

L'illuminazione di via Pascoli in discussione nelle sale di Palazzo Bellevue: i consiglieri dell'opposizione Marco Damiano e Monica Rodà hanno presentato un'interpellanza segnalando il disagio dei residenti, i quali segnalano da tempo la totale assenza di illuminazione pubblica, che li costringe a muoversi al buio con torce e aumenta i rischi per la sicurezza.

In merito ha risposto l'assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella: "L'amministrazione sta procedendo da oltre due mesi a interventi per l'illuminazione pubblica cittadina, con una spesa di tre milioni di euro. Il cronoprogramma sta venendo rispettato e siamo sicuri di poter garantire maggiore sicurezza e anche un notevole risparmio per l'illuminazione pubblica. Abbiamo in effetti programmato tutta una serie ininterventi per estendere la pubblica illuminazione, con interventi di ampliamento che hanno riguardato diverse zone cittadine. noi vogliamo in un0ottica di programmazione inserire anche via Pascoli, per cui è gia presente un preventivo di centomila euro. Tenendo conto della lunghezza del tratto potremmo dividere il tutto in due lotti, per portere al termine il tutto. Per dare una data direi che il primo lotto dovrebbe concludersi nel 2027".