Sanremo: approvata la delibera sull'ostello della gioventù in via Palazzo nell'ex convento dei Gesuiti

Prossimo a definitiva approvazione il progetto di rigenerazione del Convento dei gesuiti: la pratica, che era già stata affrontata durante il consiglio comunale dello scorso giugno, vedrà la trasformazione della struttura in un ostello della gioventù, una struttura fino ad oggi assente nel panorama turistico locale.

Dopo il nulla osta arrivato nel corso dell'assise, si è andati a depositare la delibera con i progetti approvati, che hanno visto votazione affermativa dalla seconda commissione. A giocare un ruolo chiave nel progetto è stata la possibilità di acedere ai fondi Pnrr del piano Pinqua, con un intervento che non andrà a pesare sulle casse comunali dal momento che il consto sarà interamente a carico del soggetto promotore privato.

Una parte rilevante dell’intervento riguarda anche la creazione di un nuovo passaggio pedonale che, attraversando l’intero complesso del convento, collegherà via Palazzo alla Pigna, aprendo un nuovo accesso al centro storico.