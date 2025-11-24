 / Politica

25 novembre, la Lega donne di Sanremo: "Promuovere rispetto, ascolto e cultura della non-violenza resta una priorità"

"Nessuna donna deve sentirsi sola: la nostra presenza è costante, per proteggere e sostenere"

In occasione della Giornata contro la violenza di genere, la Lega donne di Sanremo ribadisce il proprio impegno a fianco delle donne del territorio. Il governo sta lavorando con determinazione per rafforzare gli strumenti di tutela e prevenzione, un percorso che sosteniamo con convinzione. Proprio pochi giorni fa è stato inoltre approvato all’unanimità alla camera dei deputati,in modo trasversale il ddl sul femminicidio: un risultato importante, che dimostra come su questo tema sia possibile unirsi al di là delle appartenenze politiche. Promuovere rispetto, ascolto e cultura della non-violenza resta una priorità. Nessuna donna deve sentirsi sola: la nostra presenza è costante, per proteggere e sostenere.

