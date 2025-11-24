Ritrovato nella notte il giovane argentino disperso da ieri pomeriggio nei boschi di Rocchetta Nervina (Foto)

Si è conclusa con un lieto fine la scomparsa del ragazzo argentino residente da poco nella zona di Ventimiglia, disperso nel pomeriggio di ieri durante un’escursione nei boschi sopra Rocchetta Nervina. Il giovane è stato rintracciato nella tarda serata, infreddolito ma in buone condizioni di salute.

Determinante l’intervento del nucleo cinofilo dei Vigili del Fuoco della Liguria: i cani Bowie, un pastore belga, e King, un border collie, hanno individuato rapidamente le tracce che hanno portato al ragazzo. A supporto delle operazioni anche la squadra VVF di Ventimiglia, che lo ha poi accompagnato all’UCL (Unità di Comando Locale) allestita in paese.

Sul posto erano presenti anche gli operatori del Soccorso Alpino e i Carabinieri, impegnati nelle operazioni di ricerca fin dalle prime ore. Le autorità hanno espresso soddisfazione per l’esito positivo e per il rapido coordinamento tra le diverse squadre di intervento.