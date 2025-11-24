Ventimiglia: 260 mila euro per l’efficientamento energetico degli asili nido comunali, approvato il progetto del Comune

Il Comune è risultato beneficiario di un contributo di circa 260 mila euro erogato da FILSE nell’ambito del bando “P.R. LIGURIA FESR – incentivi volti all’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili e promozione dell’eco efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche”. Il finanziamento permetterà di avviare importanti interventi di rigenerazione energetica presso due strutture scolastiche fondamentali per la città: gli asili nido “L’Aquilone” di Vico Arene e “Il Girasole” di Roverino. Tali lavori si inseriscono nel più ampio programma comunale di riqualificazione degli edifici pubblici, con un focus particolare sull’edilizia scolastica, per migliorare la qualità degli ambienti, ridurre i consumi e favorire la transizione ecologica.

Il Sindaco, On. Flavio Di Muro, ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto: «L’Amministrazione comunale conferma ancora una volta la propria capacità di intercettare finanziamenti sovracomunali. Si tratta di un risultato che ci rende particolarmente soddisfatti perché riguarda un tema, quello dell’energia, su cui ho voluto istituire una delega specifica. Avevamo spiegato che questo settore avrebbe potuto darci importanti opportunità in termini di contributi: non soltanto interventi di efficientamento energetico e promozione dell’energia pulita, ma anche opere infrastrutturali e di manutenzione sui beni immobili comunali, a beneficio di tutti i loro fruitori quotidiani.» Il primo cittadino ha inoltre sottolineato la scelta strategica di intervenire sugli asili nido già esistenti: «Siamo particolarmente soddisfatti poiché abbiamo scelto di candidare i due asili nido già esistenti, offrendo così una risposta sociale che coniuga energia e servizi educativi. Questo intervento si inserisce perfettamente nel percorso che, insieme all’assessore Raco, stiamo portando avanti per raddoppiare l’offerta scolastica degli asili nido, in piena coerenza con il nostro programma di lavori pubblici.» Infine, il Sindaco ha rivolto un ringraziamento alle istituzioni regionali coinvolte:

«Desidero ringraziare l’assessore regionale all’Energia, Paolo Ripamonti, e gli uffici regionali di FILSE, che anche in questa occasione hanno garantito un coordinamento puntuale e una collaborazione costante.»

L’assessore alle Politiche Energetiche, Adriano Catalano, ha spiegato nel dettaglio la portata degli interventi, evidenziando come il finanziamento ottenuto copra una parte significativa dell’investimento complessivo, pari a 457 mila euro: «Con soddisfazione annunciamo oggi l’ottenimento di un finanziamento di 260 mila euro per l’efficientamento energetico di questi due edifici pubblici, a fronte di un importo complessivo dei lavori pari a 457.000 euro.»

Gli interventi previsti porteranno a un importante miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, attraverso:

- sostituzione degli impianti a gas con pompe di calore elettriche ad alta efficienza;

- installazione di impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia;

- regolazione puntuale del calore tramite valvole termostatiche;

- ottimizzazione generale dei consumi termici ed elettrici.

Catalano ha sottolineato l’impatto positivo dell’iniziativa in termini ambientali e di gestione delle risorse pubbliche: «L’intervento consentirà un significativo contenimento dei fabbisogni energetici, sia elettrici sia termici. L’iniziativa determinerà una sensibile riduzione delle emissioni di CO₂ associate al funzionamento degli edifici scolastici, in linea con gli obiettivi di neutralità climatica e di transizione ecologica.» L’assessore ha poi aggiunto: «Si tratta di un intervento sul quale ci siamo a lungo adoperati e che garantirà un considerevole risparmio ed efficientamento energetico per due strutture fondamentali della nostra comunità. Il Comune farà la sua parte, cofinanziando l’intervento con circa 200.000 euro.»

Il progetto rappresenta un ulteriore tassello del percorso di modernizzazione dell’edilizia scolastica e dell’intero patrimonio pubblico. Grazie a questo intervento, i due asili nido potranno beneficiare di spazi più confortevoli, sicuri e sostenibili, contribuendo al benessere dei bambini e del personale educativo.