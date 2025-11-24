Open Day da record per l’Istituto Fermi–Polo–Montale tra Ventimiglia e Bordighera

Una straordinaria partecipazione di famiglie e studenti ha decretato il successo dell’Open Day dell’Istituto Fermi–Polo–Montale, guidato dalla Dirigente Scolastica Maria Grazia Blanco, che sabato 22 novembre ha aperto le porte delle sedi di Ventimiglia e Bordighera per un’intera giornata di attività, incontri e visite guidate. Dalle 9 alle 18, centinaia di visitatori hanno affollato corridoi, aule e spazi laboratoriali, trasformando l’evento in una vera festa dell’orientamento. Scrivono dalla suola:



"Laboratori protagonisti: curiosità, innovazione e tanta partecipazione

Tra i momenti più apprezzati della giornata spicca l’altissima affluenza ai laboratori, cuore pulsante dell’istituto e simbolo della sua didattica moderna e orientata alle competenze. In particolare, il laboratorio di Ottica e quello dedicato alla Web Community hanno attirato un pubblico numeroso e curioso, affascinato dalle dimostrazioni pratiche e dalle tecnologie utilizzate quotidianamente dagli studenti.

Nel laboratorio di Ottica, gli ospiti hanno potuto osservare da vicino strumenti professionali per la misurazione dei difetti visivi, macchinari per il taglio e l’assemblaggio delle lenti e simulazioni delle attività svolte dall’ottico qualificato, un percorso affascinante che ha messo in evidenza una professione oggi richiestissima, con una percentuale di occupazione vicina al 100%.

Non meno coinvolgente il laboratorio dei Servizi Commerciali Web Community, che ha stupito genitori e ragazzi con attività interattive legate al marketing digitale, alla gestione dei social media e alla creazione di contenuti per il web. I futuri web community manager dell’istituto hanno guidato i visitatori in mini-workshop su comunicazione online, analisi dei dati e progettazione di strategie digitali, mostrando concretamente le competenze innovative che caratterizzano questo percorso quadriennale proiettato verso il futuro e particolarmente richiesto dal mondo del lavoro.



Un’offerta formativa ricca e diversificata

Nel corso della giornata, i visitatori hanno potuto conoscere da vicino tutti gli indirizzi presenti nelle tre sedi dell’istituto.

A Ventimiglia, in Via Roma, sono stati presentati i corsi tecnici AFM, Turismo e CAT, ognuno arricchito da un forte carattere laboratoriale e dall’uso di tecnologie avanzate, come droni, stampanti 3D e visori digitali. Al “Polo” hanno invece brillato i percorsi di Ottica, Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale e Web Community, con dimostrazioni che hanno coinvolto il pubblico in prima persona.

A Bordighera, nella sede Montale, grande interesse ha suscitato il Liceo Scientifico Scienze Applicate con curvatura robotica e intelligenza artificiale, grazie ai laboratori di

fisica, informatica, visori e alla ricca digibiblioteca. Molto partecipata anche la presentazione dell’indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing, apprezzato per la sua forte impronta linguistica ed economica.



Una scelta consapevole per costruire il futuro

L’Open Day ha confermato ancora una volta la centralità dell’Istituto Fermi–Polo–Montale nel panorama scolastico del Ponente ligure, grazie a un’offerta formativa ampia, aggiornata e capace di preparare gli studenti a un futuro ricco di opportunità. A testimoniare l’importanza dell’evento, l’invito finale dei docenti:

Con una partecipazione così grande e un entusiasmo palpabile, l’Open Day 2025 entra di diritto tra gli eventi più riusciti dell’istituto, confermando la qualità dei suoi percorsi e la forza del suo legame con il territorio".