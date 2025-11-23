Triora si veste di rosso nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Comune di Triora organizza un evento di forte impatto emotivo e storico per dire No ad ogni forma di violenza.

“Triora, luogo che in passato ha conosciuto il peso del pregiudizio e dell'ingiustizia – si spiega nella nota -, oggi si fa simbolo di riscatto. Dove un tempo regnava la paura, oggi la comunità afferma con forza il diritto di ogni donna alla dignità e alla libertà. Cuore dell'iniziativa sarà l'installazione collettiva 'Un filo rosso tra le case'. Un nastro rosso è stato steso per unire simbolicamente la Cabotina, il Museo di Triora e la Piazza del Castello. Questo percorso collega i luoghi del passato e del presente, rappresentando la responsabilità unica della comunità: vegliare, proteggere ed educare.

L'Amministrazione Comunale invita tutti i cittadini a partecipare attivamente a questa installazione collettiva.

● Domenica 23 novembre: È possibile ritirare un fiocco rosso presso il Museo Civico.

● Partecipazione visiva: Si invitano i residenti a esporre qualcosa di rosso (una maglia, un cappellino, un drappo) dalle finestre delle proprie abitazioni per tutta la durata dell'iniziativa.

Ecco il programma ufficiale previsto per la giornata del 25 novembre

Ritrovo alle ore 10 in Piazza del Castello. Seguirà la posa della panchina rossa, simbolo di memoria e impegno contro ogni forma di violenza.



Gli interventi previsti:

● Saluti istituzionali del Sindaco Massimo Di Fazio e delle Autorità.

● Intervento del Centro Antiviolenza provinciale.

● Riflessione dell'Avv. Marta Vaccara sul tema: 'Giustizia e violenza di genere: dal riconoscimento alla tutela effettiva'

● Partecipazione attiva delle scuole di Triora e Badalucco.

Al termine della cerimonia, si terrà un buffet presso il Centro Culturale Polivalente. L'iniziativa è realizzata con la collaborazione di: Istituto Comprensivo di Taggia - Valle Argentina, Centro Antiviolenza provinciale, Museo di Triora, Associazioni locali, Kairos, Bottega di Valle e la cittadinanza. Si ringraziano gli sponsor ufficiali ‘Cesi Srl’ e ‘Associazione Triora Promotion’ per il supporto al momento conviviale”.