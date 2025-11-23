 / Eventi

Scontri in piazza a Genova: otto poliziotti feriti e mezzi danneggiati. Berrino (FdI): "Solidarietà ad agenti feriti da teppaglia rossa"

Il senatore ligure chiede alla sinistra di prendere le distanze dai disordini e auspica giustizia per i responsabili

Gianni Berrino

“Otto poliziotti feriti e alcuni mezzi della polizia e di privati cittadini danneggiati: è questo il bilancio dell’ennesima giornata di teppismo rosso, andato in scena stavolta a Genova. Non se ne può più, è ora che la sinistra prenda inequivocabilmente le distanze da chi va in piazza per creare disordini. L’auspicio è che gli autori di questi deprecabili episodi vengano consegnati alla giustizia. Da parte mia la solidarietà e la vicinanza agli agenti rimasti feriti e ai cittadini proprietari dei mezzi danneggiati da questa solita teppaglia rossa, allergica alla vita democratica”.

Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino.

