Ventimiglia: il Partito Democratico accusa: "Paradosso degli autovelox, un accanimento che costa ai cittadini"

"Da non crederci. Eppure accade a Ventimiglia. Nonostante un orientamento chiaro, costante e unanime della Corte di Cassazione, e nonostante il numero già clamoroso di cause perse, il Comune continua a difendere la legittimità delle sanzioni elevate tramite i propri autovelox. Un atteggiamento che ormai sembra aver superato il confine della prudenza amministrativa per entrare nel territorio dell’ostinazione politica". Interviene in questo modo il PD frontaliero sul 'caso' dell'autovelox di Porra, più volte evidenziato dal nostro giornale.

"Il risultato - prosegue - è evidente e imbarazzante: tutti i gradi di giudizio stanno condannando il Comune. Ma a pagare non è la giunta che porta avanti questa linea, bensì i cittadini. Le spese legali, che continuano ad aumentare, vengono puntualmente scaricate sul bilancio pubblico, trasformando una scelta politica discutibile in un danno economico concreto per l’intera città. Dopo i 13.000,00 euro già stanziati tramite variazione di bilancio in Consiglio comunale, si aggiungono oggi altri 10.000,00 euro. Apprendiamo infatti che la Corte di Cassazione ha dichiarato estinti 8 ricorsi, mentre il Tribunale di Imperia ne ha rigettati altri 2, condannando nuovamente il Comune al pagamento delle spese".

"A questo punto - va avanti il partito - la domanda non è più tecnica, ma profondamente politica. 'Perché la giunta Di Muro insiste nell’utilizzare e difendere apparecchiature dichiarate ‘non omologate’?' Un interrogativo che si fa ancora più inquietante alla luce del fatto che basterebbe sospendere l’utilizzo degli autovelox contestati per evitare nuovi esborsi. L’ostinazione con cui il Comune rifiuta di disapplicare strumenti giudicati illegittimi non tutela la legalità, anzi: 'espone Ventimiglia a un danno erariale sempre più grave', che, inevitabilmente, ricadrà sui cittadini. Invece di ammettere l’errore e ristabilire un principio di buon senso amministrativo, si persevera su una strada che porta solo a nuove sconfitte processuali e nuove spese. Alla fine, il vero paradosso è che l’illegalità non è negli automobilisti, ma nel comportamento ostinato di chi governa".