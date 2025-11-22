Inaugurate a Ventimiglia le due nuove ambulanze della Croce Verde Intemelia: più sicurezza e servizi per il territorio

Si è svolta questa mattina in piazza XX Settembre l’inaugurazione delle due nuove ambulanze della Croce Verde Intemelia ODV di Ventimiglia, un evento particolarmente sentito dalla cittadinanza e dalle numerose realtà associative intervenute. A partire dalle 10, volontari, Consorelle e Autorità si sono ritrovati nel cuore della città per celebrare un momento di crescita e rinnovata energia per il servizio di soccorso del territorio.

Dopo l’accoglienza dei partecipanti, il Presidente della Croce Verde Intemelia ha aperto la cerimonia con un intervento di ringraziamento rivolto a chi, con il proprio contributo, ha reso possibile l’arrivo dei nuovi mezzi. L’ambulanza pediatrica, acquistata grazie al sostegno della Forza Attiva, e l’ambulanza di rianimazione donata dalla famiglia Ballestra e dalla Calcestruzzi Val Roja in memoria di Albino e Virginia Ballestra, sono state presentate al pubblico come strumenti fondamentali per rispondere alle esigenze di un territorio complesso e in continua evoluzione. Le autorità presenti hanno sottolineato, nei loro interventi, l’importanza di investire in attrezzature moderne e performanti per garantire un soccorso rapido ed efficiente, evidenziando al tempo stesso il ruolo insostituibile dei volontari che quotidianamente mettono a disposizione tempo e professionalità per la comunità.

La benedizione impartita da S.E. Antonio Suetta, Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, ha sancito ufficialmente l’ingresso delle due nuove ambulanze nel parco mezzi dell’associazione. Un momento particolarmente emozionante, accompagnato dall’applauso dei presenti e dal sentimento condiviso di gratitudine verso i benefattori. La mattinata si è poi conclusa con un rinfresco aperto a tutti, occasione di incontro e convivialità che ha permesso ai cittadini di avvicinarsi ai volontari e conoscere più da vicino le attività della Croce Verde.

Fondata nel 1949, la Croce Verde Intemelia continua, dopo oltre settant’anni, a rappresentare un presidio irrinunciabile per Ventimiglia e il comprensorio. L’arrivo delle nuove ambulanze conferma la costante volontà dell’associazione di migliorare i propri servizi e di rimanere un punto di riferimento affidabile, efficiente e profondamente radicato nella tradizione di solidarietà che la contraddistingue.