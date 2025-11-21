"Dove va l’amore perduto in Merini, Fallaci e Bukowski": reading teatrale a Ventimiglia (Foto)

Un reading teatrale dal titolo “Dove va l’amore perduto in Merini, Fallaci e Bukowski" andrà in scena il 23 novembre alle 16 al teatro comunale di Ventimiglia in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Un evento voluto dall’assessore alle politiche d’inclusione Milena Raco e ideato dall’associazione Terra di Ponente in collaborazione con Fidapa Porta d’Italia sezione di Ventimiglia. "Come associazione Terra di Ponente già l’anno scorso abbiamo iniziato una campagna di sensibilizzazione nei confronti dei ragazzi delle scuole superiori del nostro comprensorio intemelio mettendo nei vari plessi scolastici delle targhe contro la violenza per sensibilizzarli su quanto sia importante il rispetto sulle donne" - dice il presidente dell'associazione Terra di Ponente Tito Giro - "Attraverso questo evento vogliamo sensibilizzare ogni essere umano sulle violenze fisiche e psicologiche che milioni di donne subiscono e che non dovrebbero più subire".

"Siamo onorate di affiancare l’associazione Terra di Ponente in questa iniziativa di alto valore civico e culturale" - afferma la presidente di Fidapa Porta d’Italia sezione di Ventimiglia Claudia Consani che collabora all’evento con il suo impegno a favore delle donne - "La lotta alla violenza sulle donne passa anche dalla sensibilizzazione della comunità intera".

Sul palco saliranno Fabio Bosco, Fulvia Roggero e Silvia Villa con la partecipazione di Francesca Nardotto e Paola Mazzonna di Formazione Lab - Teatro della Luna. Inoltre, verranno portati in ascolto alcuni brani arrangiati per arpa celtica da parte di Elena Mazzullo. Le nozioni biografiche dei personaggi saranno, invece, lette da Antonella Didone’ (A. Merini), Tiziana Faedda (O. Fallaci) e Giacinto Caputo (C. Bukowski). La presentatrice dell’evento sarà Luisa Alborno. "Attraverso questo spettacolo faremo rivivere due poeti e una scrittrice che ci hanno lasciato fiumi d’inchiostro e preziose pagine di letteratura, narrando di storie personali e mettendo spesso in evidenza i loro amori finiti e apostrofandosi 'maledetti' per un vissuto tragico ma intenso" - fanno sapere gli organizzatori - "La regista e attrice-doppiatrice Silvia Villa insieme ad altri due attori professionisti e sue allieve, ci farà viaggiare attraverso un emozionante percorso di poesie e brani tratti dalle loro opere più famose, che narreranno l’amore che hanno provato i protagonisti della nostra serata, facendoci immedesimare in quello che è il percorso di vita di ognuno di noi. Queste anime straordinarie che hanno trasformato il dolore in bellezza immortale sono: Alda Merini, Oriana Fallaci e Charles Bukowski. Invitiamo tutti a partecipare".