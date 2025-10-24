Ventimiglia, poeti e scrittori maledetti: al teatro comunale va in scena "Dove va l'amore perduto" (Foto)

Poeti e scrittori maledetti in scena al teatro comunale di Ventimiglia. Il 23 novembre alle 16 è in programma "Dove va l'amore perduto in Merini, Fallaci e Bukowski".

Un reading teatrale di Fabio Bosco, Fulvia Roggero e Silvia Villa con la partecipazione di Francesca Nardotto e Paola Mazzonna di Formazione Lab - Teatro della Luna. Voce e arpa di Elena Mazzullo.

L'evento contro la violenza sulle donne è a cura dell'assessore Milena Raco, dell'assessorato ai Servizi Sociali, dell'associazione Terra di Ponente, di Fidapa sezione di Ventimiglia e di Silvia Villa, che si occupa pure della regia.