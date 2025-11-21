Tour Music Fest 2025: San Marino accoglie la musica ligure, Imperia protagonista con Dj Keyo e MARLO

Dal 22 al 30 novembre, San Marino si trasformerà in un grande festival diffuso con concerti, dj set, masterclass e incontri con protagonisti della scena internazionale.

A rappresentare la Liguria, suddivisi per provincia, saranno: la provincia di Imperia sarà rappresentata da Dj Keyo (Claudio Ognibene), MARLO (Christian Ciocchetti); la provincia di Genova sarà rappresentata da: Stephanie Riondino, Emma e Giulia Parodi, AURORA ASIASTELLA (Aurora Asia Vialardi), Blue Monday, Spe4k3aSy, Alessia Garbugino, Sami Dasango; la provincia di La Spezia sarà rappresentata da: Nocrim (Mirco Nardi), Viviana Ginevra Lucci: la provincia di Savona sarà rappresentata da: Fiby (Phoebe Zirano).

Un risultato di straordinaria rilevanza che conferma la ricchezza, la varietà e la qualità della scena musicale ligure in un contesto europeo di altissimo livello. L’edizione 2025 del Tour Music Fest sarà inoltre dedicata con affetto al maestro Peppe Vessicchio, figura amatissima che ha accompagnato i giovani artisti nelle ultime edizioni del festival, condividendo con loro passione, ironia e un profondo amore per la musica.