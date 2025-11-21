Il ministro Paolo Zangrillo al Festival Orientamenti: “La PA sta cambiando volto e punta sui giovani”

Il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo ha visitato oggi il Festival Orientamenti, storico appuntamento dedicato all’orientamento e alla formazione delle nuove generazioni. Durante la giornata, il ministro ha incontrato centinaia di studenti, dialogando con loro sulle opportunità che la Pubblica amministrazione offre ai giovani e sull’importanza di valorizzare competenze e talenti. La visita si è aperta con un confronto informale con il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e con l’assessore regionale Marco Scajola, che hanno accompagnato Zangrillo nel tour degli stand del Salone. Successivamente, il ministro ha partecipato all’incontro in Sala Levante, nell’ambito dell’evento “Gen PA – Sblocca il tuo potenziale”, promosso dal Dipartimento della Funzione pubblica.

L’appuntamento ha offerto ai partecipanti un’occasione unica per avvicinarsi da vicino al mondo dei servizi pubblici. Attraverso attività pratiche e momenti di confronto, i ragazzi hanno potuto conoscere i profili professionali oggi più ricercati nella Pubblica amministrazione e comprendere come le loro competenze possano diventare valore per il Paese. All’evento hanno preso parte anche l’assessore alla Formazione Simona Ferro e l’assessore Marco Scajola, che hanno evidenziato il ruolo strategico della formazione nella crescita personale e professionale dei giovani.

Nel corso del suo intervento, Zangrillo ha sottolineato la necessità di una Pubblica amministrazione rinnovata e in dialogo con le nuove generazioni: “I giovani di oggi cercano luoghi di lavoro che sappiano valorizzare competenze, talento e merito. Per questo motivo siamo qui oggi, per metterci in contatto con le nuove generazioni e avvicinarle alla Pubblica amministrazione che sta cambiando volto”, ha affermato il ministro. Il presidente Bucci ha ribadito la centralità della sinergia tra istituzioni e giovani talenti del territorio: “Ringrazio il ministro Zangrillo per la visita di oggi e per la disponibilità a incontrare i ragazzi e a dialogare con loro. La Liguria sta investendo sulla crescita dei suoi giovani e sulle competenze che qui si formano e si sviluppano. Sono energie nuove, che possono dare un contributo concreto al nuovo corso della Pubblica amministrazione”, ha dichiarato. “Iniziative come Orientamenti mostrano quanto il nostro territorio sia capace di generare talenti e metterli nelle condizioni di costruire un futuro solido, dentro e fuori la PA.”

Anche l’assessore alla Scuola e alla Formazione, Simona Ferro, ha rimarcato la funzione centrale della formazione come leva per il futuro: “La formazione rappresenta oggi la leva più potente per permettere ai nostri giovani di costruire un futuro professionale solido. La presenza del ministro Zangrillo al Salone, con la sua capacità di dialogare direttamente con studenti e studentesse, ha contribuito in modo significativo ad avvicinare i ragazzi alle professioni della Pubblica amministrazione”, ha spiegato. “Con Orientamenti vogliamo offrire strumenti concreti per orientarsi, scoprire nuove opportunità e incontrare una PA che ha bisogno delle loro energie e competenze. Continueremo a investire in percorsi formativi capaci di generare futuro.”

Infine, l’assessore regionale Marco Scajola ha sottolineato il valore nazionale dell’iniziativa: “La presenza del ministro Zangrillo testimonia l'importanza del Festival Orientamenti. Siamo onorati di averlo avuto qui per un momento di confronto con i più giovani che nella pubblica amministrazione possono trovare la propria strada per il futuro. Anche in questa edizione 2025 il Festival Orientamenti si sta confermando manifestazione di livello nazionale, probabilmente unica in Italia”, ha spiegato. “Grazie al Fondo Sociale Europeo continueremo a sostenere il Festival e tutte le iniziative che ne fanno parte.”