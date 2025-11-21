Cipressa promuove due giornate gratuite per sensibilizzare sulla violenza di genere tra incontri e teatro

A Cipressa, il Comune rinnova il proprio impegno nella lotta contro la violenza di genere con due iniziative gratuite aperte a tutta la cittadinanza. Un percorso di sensibilizzazione che, anno dopo anno, si propone di mantenere alta l’attenzione su un tema purtroppo ancora drammaticamente attuale.

Il primo appuntamento è fissato per il 25 novembre alle 21, nella Sala Consiliare di Cipressa. L’Amministrazione, insieme ai cittadini, avrà il piacere di ospitare la dott.ssa Roberta Rota, psicologa e coordinatrice del Centro Antiviolenza. La professionista guiderà una serata dedicata alle relazioni affettive e alle dinamiche disfunzionali che possono sfociare in forme di maltrattamento, accompagnando il pubblico in laboratori esperienziali sulle emozioni di coppia. Un momento formativo e partecipato, volto a evidenziare come le emozioni positive possano nutrire e preservare legami sani.

Il secondo evento si terrà sabato 29 novembre alle 18, nella suggestiva Chiesa Fortezza di Lingueglietta, dove andrà in scena lo spettacolo teatrale “Non ho paura di essere donna”, a cura della compagnia “Due in scena”. Una rappresentazione intensa e coinvolgente, che pone al centro la figura femminile e le sue molteplici sfaccettature, dando voce a storie, fragilità e forza.

Ogni anno, l’Amministrazione Comunale di Cipressa organizza momenti di incontro e riflessione destinati alla comunità, consapevole della necessità di non abbassare mai la guardia di fronte al fenomeno della violenza sulle donne. Una realtà che continua a colpire, troppo spesso nell’ombra, e che richiede un impegno condiviso, fatto di informazione, presenza e sostegno. Con queste due giornate, Cipressa ribadisce il proprio “no” fermo e convinto a ogni forma di abuso, invitando i cittadini a partecipare e a diventare parte attiva di una cultura basata sul rispetto, sull’ascolto e sulla consapevolezza.