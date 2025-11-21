A Sanremo si può risparmiare in modo intelligente con il riscaldamento elettrico?

A Sanremo gli impianti vengono ac͏cesi dal 15 novembre al 31 marzo. A gennaio la temperatura media è di 10,5°C. Forse viene sp͏ontaneo pensare che il riscaldamento tradizionale sia il più vantaggioso, ma non è detto che sia così. Considera che nel IV trimestre del 2025 il prezzo medio dell'elettricità in regime di tutela è di circa 28,75 c€/kWh e quello del metano è di 0,353669 €/Smc. Scopri quando le pompe di calore e il fotovoltaico sono convenienti!

In città gli inverni sono piuttosto brevi e poco rigidi, gli impianti vengono accesi meno ore rispetto al Nord Italia, quindi il riscaldamento elettrico può rivelarsi una soluzione intelligente. Per gli ambienti principali puoi optare per le pompe di calore, mentre per l'uso saltuario vanno bene i convettori. È una proposta interessante perché scaldi meno giorni e per meno ore. Il clima mite è perfetto per avere delle bollette contenute, soprattutto se programmi bene gli orari in cui scaldare. C'è anche da considerare che alcune soluzioni elettriche hanno dei costi d'installazione accessibili rispetto alle classiche caldaie.

Il contesto climatico di Sanremo rende l'elettrico una buona soluzione

Sanremo fa parte della zona climatica C, dove l'accensione degli impianti è consentita dal 15 novembre al 31 marzo per un massimo di 10 ore al giorno. In pratica, la stagione utile è corta e i consumi del riscaldamento sono contenuti rispetto alle zone D o E.

Difficilmente le temperature arrivano sottozero, a gennaio la media termica è intorno a 10,5 °C. Sono tutte condizioni che favoriscono gli impianti elettrici, in particolare le pompe di calore, perché lavorano con aria esterna relativamente mite.

Valuta i prezzi di luce e gas per capire come cambiano i conti

Se considera il periodo ottobre-dicembre 2025, ARERA indica un prezzo di riferimento dell'energia elettrica per i clienti in regime di tutela pari a 28,75 c€/kWh, tasse incluse. Per il metano, invece, si parla di 0,353669 €/Smc. Con questi numeri, si può dire che l'elettrico diretto (radiatori resistivi) tende a costare di più a parità di calore.

Però, bisogna considerare tutti i fattori. Infatti, una pompa di calore in un clima mite può ridurre sensibilmente il costo per kWh termico grazie al COP. Poi, devi guardare anche le fasce orarie: F1 di giorno e F23 la sera/notte e il weekend. Sono utili per spostare parte dei consumi quando costa meno.

Quali soluzioni elettriche hanno più senso tra pompe di calore e radianti

In un clima come quello sanremese le pompe di calore aria-aria o aria-acqua sono le principali candidate al risparmio perché in condizioni miti possono raggiungere e superare COP 3 (per ogni kWh elettrico, circa 3 kWh di calore). In alcuni casi specifici funzionano bene anche i pannelli radianti a infrarossi e i convettori moderni, sono ideali nelle stanze poco usate o nelle seconde case.

Per farti un'idea, su Homedeal trovi dei range indicativi dei costi e puoi cercare dei professionisti nella tua zona per richiedere dei preventivi gratuiti. Solo un addetto esperto è in grado di valutare nel dettaglio la tua situazione e fornirti tutte le indicazioni utili sul reale risparmio che puoi ottenere. Oltre a un'analisi dettagliata e personalizzata, puoi anche consultare e confrontare i preventivi per l'installazione delle pompe di calore così da farti un'idea accurata dei costi e del risparmio effettivo.

Quando l'elettrico fa davvero risparmiare in case piccole ben isolate

La convenienza c'è quando non devi tenere acceso l'impianto tutto il giorno per dei mesi interi. A Sanremo succede spesso, soprattutto negli appartamenti piccoli o medio-piccoli con un buon isolamento e dove non tutte le stanze vengono usate ogni giorno.

In questi casi, una pompa di calore copre il fabbisogno principale con consumi contenuti e i radianti fanno il resto del lavoro in bagno, in studio o nella camera degli ospiti. Devi considerare anche l'elettrico necessita di una manutenzione minore rispetto alle caldaie tradizionali, un aspetto che nel tempo pesa meno sui costi ricorrenti.

Consigli pratici per spendere meno in bolletta usando l'elettrico

Hai bisogno di consigli utili per iniziare ad affidarti al riscaldamento elettrico? Ecco cosa devi fare per andare sul sicuro:

Programma orari e temperature: sfrutta le fasce F23 per preriscaldare gli ambienti e mantieni dei setpoint realistici, dato che fuori raramente fa molto freddo.

Usa la pompa di calore come base e i radianti solo quando servono: così eviti i picchi di consumo.

Se hai il fotovoltaico, concentra parte del riscaldamento nelle ore di produzione (autoconsumo).

Ricordati delle regole locali: periodo e ore massime di accensione per la zona C (15 novembre-31 marzo, 10 ore/giorno).

Una scelta intelligente e calibrata sul clima e sulle abitudini

In una città di mare dal clima mite come Sanremo, il riscaldamento elettrico può farti risparmiare se scegli bene la tecnologia. Devi far lavorare la pompa di calore nelle sue condizioni ideali e devi usare i terminali elettrici in modo mirato.

Se l'abitazione è piccola o media, ben isolata, e sfrutti la programmazione oraria (magari con il fotovoltaico), l'elettrico è una strada vantaggiosa. Invece, nelle case grandi, sempre occupate e poco coibentate, il gas può restare competitivo. Per stimare il tuo caso specifico, confronta i preventivi e le alternative affidandoti a dei professionisti del settore.

Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.