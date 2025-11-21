Sciopero generale USB venerdì 28 novembre: stop di 24 ore anche nel trasporto pubblico locale

La Segreteria Regionale USB — Unione Sindacale di Base ha annunciato l’adesione alla proclamazione di sciopero generale di 24 ore indetto dalla Segreteria Nazionale per venerdì 28 novembre.

La mobilitazione si inserisce in un contesto di protesta contro la cosiddetta “finanziaria di guerra”, il piano RE-Arm EU che, secondo il sindacato, sottrae risorse a salari e servizi essenziali, e contro l’indisponibilità dell’Unione Europea e del Governo italiano a imporre sanzioni adeguate e a interrompere relazioni istituzionali, economiche e scientifiche con lo Stato di Israele.

USB denuncia inoltre il tentativo di riconversione bellica dell’industria e delle infrastrutture strategiche, l’utilizzo della ricerca pubblica e privata per scopi militari e la scelta di leggi repressive che limitano il dissenso e il conflitto sociale. In contrapposizione, il sindacato rivendica una politica di pace, il disarmo e il sostegno alle rivendicazioni del popolo palestinese.

A livello locale, lo sciopero interesserà tutte le linee gestite dalla Società Riviera Trasporti SpA. Il personale viaggiante si fermerà dalle 8.30 alle 17.30 e dalle 20.30 fino a fine servizio, mentre per gli impianti fissi lo sciopero riguarderà l’intero turno. Saranno comunque garantiti i servizi scolastici fino alle ore 8.30 e dopo le 17.30, nel rispetto delle fasce di garanzia previste dalla normativa.

La giornata del 28 novembre si preannuncia dunque di forte impatto sul trasporto pubblico locale, con possibili disagi per i cittadini, ma anche con l’intento da parte del sindacato di portare all’attenzione nazionale e regionale le proprie istanze politiche e sociali.