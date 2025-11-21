Liguria, Arpal emette allerta gialla per neve sui versanti padani di ponente, sulla nostra provincia sopra i 700 metri

L'Arpal ha diramato un’allerta gialla per neve sulle zone padane di ponente (Zona D) a partire dalle 15 di oggi e fino alle 3 di domani. Da ieri la Liguria sta vivendo un brusco calo delle temperature, con valori sotto lo zero nelle zone interne, e un aumento dell’instabilità atmosferica. Nel levante regionale si registrano già precipitazioni sparse, a volte a carattere di rovescio o temporale, con episodi di grandine piccola o neve tonda.

Oggi si attendono piogge sparse a Levante, con rovesci localizzati anche associati a grandine o neve tonda. Le nevicate previste sono:

- deboli oltre 800-900 m nella zona C.

- fino a fondovalle in val Bormida (zona D)

- sopra i 700 m sulle Alpi Liguri (zona A)

- sopra i 400-500 m nelle valli Stura e Scrivia (zone DE).

- sopra i 700-800 m in val Trebbia (zona E).

Si prevede vento di burrasca da Nord su zone ABC e forte su DE, soprattutto in serata, con disagio fisiologico per freddo su tutte le zone dalla serata. Domani mattina sono attese residue spolverate di neve fino a fondovalle nella zona D, con fenomeni in esaurimento già entro l’alba. Il vento continuerà a soffiare da Nord, in graduale indebolimento nel corso della giornata, mentre il disagio per freddo rimarrà più intenso nella notte e al mattino. Si raccomanda massima prudenza durante gli spostamenti e di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in rapido peggioramento.

Le previsioni per oggi:

vento forte da Nord, con raffiche fino a 40-50 km/h su AB, specie in serata.

Domani:

un brusco calo delle temperature e l'aumento dell'instabilità provocano precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale su ABC, con associati episodi di grandine piccola o neve tonda. Precipitazioni nevose sparse fino a quote di bassa collina, specie in serata. Deboli nevicate su C dai 600 m, su DE fino a fondovalle, con spolverate su zone sensibili, incluso B interno. Spolverate su A a partire dai 700-800 metri. Vento di burrasca da Nord su ABC, forte su DE, specie in serata. Disagio per freddo su tutte le zone dalla sera.

Domenica:

residue spolverate nella notte su D fino a fondovalle. Fenomeni in esaurimento già entro l'alba. Vento di burrasca da Nord su ABC, forte su DE, in graduale indebolimento nel corso della giornata. Disagio fisiologico per freddo, specie tra notte e mattino, su tutte le zone di allertamento.