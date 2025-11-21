Ventimiglia ottiene 11 milioni di euro per realizzare la superstrada di Peglia, Di Muro: "Dalle parole ai fatti"

Ventimiglia ottiene 11 milioni di euro per realizzare una superstrada che dal casello autostradale collegherà il centro città passando da Peglia. Lo annuncia il sindaco Flavio Di Muro.

"Dalle parole ai fatti. Quale miglior modo per festeggiare due anni e mezzo di mandato? 11 milioni di euro per la superstrada di Peglia" - afferma il sindaco Flavio Di Muro - "Quando due anni fa ho lanciato questa idea, in pochi ci credevano. Oggi sta diventando realtà. Una soluzione concreta per decongestionare il traffico e allo stesso tempo garantire maggiore sicurezza al territorio con il rinforzamento degli argini di Peglia e delle Gianchette, con la conseguente riqualificazione dei quartieri. Un intervento che questa amministrazione ha rielaborato prendendo vecchie convenzioni ferme in qualche cassetto a Roma riadattandole con nuovi progetti e idee innovative. Si tratta di costruire una nuova strada che collega il nuovo casello con le opere connesse al centro cittadino e quindi una valvola di sfogo importante per il traffico ventimigliese".

"Un ringraziamento sincero va al viceministro Edoardo Rixi, a tutto il Mit, alla Regione Liguria, in particolare all'assessore Giacomo Giampedrone e a Concessioni del Tirreno" - dice il primo cittadino - "Un lavoro di squadra che dimostra la forza della nostra filiera istituzionale e che proietta Ventimiglia verso il futuro: una grande città con una vocazione turistica e un profilo internazionale".