Ventimiglia: cambia la viabilità in Corso Genova, da lunedì 24 novembre attiva la rotatoria all'incrocio con via Tacito

A partire da Lunedì 24 Novembre alle ore 19.00 inizieranno i lavori di posa della nuova rotatoria provvisoria all’intersezione tra Corso Genova e Via Tacito a Ventimiglia, in corrispondenza dell’accesso al costruendo parcheggio sopra Corso Genova, al fine di garantire, una volta ultimati i lavori, l’accesso al parcheggio stesso. In entrambe le vie sarà istituito, in prossimità della rotatoria, limite di velocità pari a 30 km/h.

La rotatoria provvisoria, realizzata con new jersey, consentirà di verificare i flussi veicolari e il traffico prima della costruzione effettiva della rotatoria a raso, al termine del periodo di sperimentazione e comunque decorsi almeno 30/40 giorni. I lavori di costruzione della definitiva rotatoria a raso saranno realizzati in notturna, essendo necessario interdire al traffico veicolare Via Tacito.

L’intersezione sarà oggetto di implementazione dell’illuminazione, con la messa in funzione del palo a triplo braccio all’ingresso della rotatoria lato monte, e il posizionamento di un apposito faro, oltre alle lampade di segnalazione prescritte dal codice della strada.

Sempre a partire da Lunedì 24, i lavori sul parcheggio proseguiranno con la posa di alberature e con la realizzazione dei canali di irrigazione. Seguirà lo sparimento del ghiaino sui parcheggi e l’asfaltatura delle rampe di accesso al parcheggio.

Nei giorni scorsi, intanto, è stato effettuato un sopralluogo dal Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici, Marco Agosta, insieme al Comitato PEBA, al fine di verificare le condizioni di accessibilità al parcheggio da parte dei soggetti portatori di handicap.