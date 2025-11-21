Sanremo, celebrata al Santuario della Costa la Messa per Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinieri (Foto)

Anche a Sanremo si è svolta la Celebrazione della Santa Messa in onore di Virgo Fidelis, Patrona dell'Arma dei Carabinieri. La funzione religiosa, iniziata alle 18.00 e ospitata al Santuario della Madonna della Costa, è stata presieduta dal vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Mons. Antonio Suetta.

Ad animare la celebrazione eucaristica è stato il Coro dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Ventimiglia, diretto dal Maestro Dario Amoroso.

Maria, con il titolo di “Virgo Fidelis”, è stata proclamata Patrona dell’Arma l’11 novembre 1949 da Papa Pio XII, che fissò la celebrazione della ricorrenza al 21 novembre. La scelta richiama la virtù della fedeltà, tratto distintivo dei Carabinieri, che hanno per motto “Nei secoli fedele”.

La data del 21 novembre è significativa anche perché coincide con l’anniversario dell’epica battaglia di Culqualber, combattuta nell’autunno del 1941 in Africa Orientale Italiana. Dopo oltre tre mesi di resistenza, cadde l’omonimo caposaldo a difesa di Gondar, ultimo baluardo in cui sventolava il tricolore italiano. Per quell’azione fu attribuita all’Arma la seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare. Quest’anno ricorre l’ottantaduesimo anniversario di quel sacrificio.