I Consulenti del Lavoro al rendiconto sociale INPS 2024: collaborazione rafforzata e richiesta di più controlli contro lavoro nero e abusivismo

I Consulenti del Lavoro hanno partecipato alla presentazione del rendiconto sociale INPS 2024 per la provincia di Imperia, con la presenza dell’intero Consiglio provinciale.



"Il Presidente, C.d.L. Roberto Aschero - si legge nella nota -, ha sottolineato dinnanzi alla Direzione dell'Istituto ed alle autorità civili e militari presenti, la grande collaborazione tra i funzionari dell’Istituto e i Colleghi della provincia, evidenziando come questa si sia rafforzata durante il periodo del Covid, quando '… entrambi si sono impegnati, giorno e notte, per garantire l’erogazione delle integrazioni salariali ai lavoratori della provincia'.

Al fine di incrementare la collaborazione, il Presidente ha chiesto '… un incremento dell’attività ispettiva sul territorio, da parte di tutti gli Enti preposti, per combattere il lavoro nero ed i conseguenti possibili fenomeni di caporalato, a tutela dei lavoratori …' e '… una maggiore collaborazione nella lotta all’abusivismo, per tutelare le Aziende e lafede pubblica, in relazione alle recenti indagini su presunti 'consulenti fiscali' operanti nell’area di Sanremo e Imperia …”'



Alla luce dei recenti fatti sopra riferiti, l’Ordine dei Consulenti del Lavoro del ’Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro – ANCL - di Imperia invitano i cittadini e le imprese a verificare sempre l’iscrizione dei propri consulenti all’Albo professionale dei Consulenti del Lavoro, consultabile sul portale istituzionale del Consiglio Nazionale (https://www.consulentidellavoro.it/mondo-consulenti/annuario), e rinnovano la propria disponibilità a collaborare con gli Enti territoriali e con le autorità competenti per garantire legalità, trasparenza e tutela dell’utenza".