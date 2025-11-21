Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: l’Istituto attiva sportelli rosa e iniziative di sensibilizzazione

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra ogni anno il 25 novembre, l’Istituto si impegna con una serie di iniziative promosse dal Comitato Unico di Garanzia (CUG) e dalla Direttrice Generale, in collaborazione con le altre istituzioni. L’obiettivo è diffondere messaggi di sensibilizzazione e offrire servizi di supporto alle donne vittime di abusi e violenze, rendendo omogenee le attività su tutto il territorio nazionale.

Nella regione saranno attivati gli Sportelli rosa presso gli URP, dove verranno messi a disposizione materiali informativi dedicati. Martedì 25 novembre, dalle ore 10 alle 12, ogni sede ospiterà l’apertura di uno sportello dedicato, mentre gli ingressi saranno illuminati con luci rosse a simboleggiare la lotta contro la violenza di genere. All’interno delle sale URP sarà predisposta la locandina “Posto occupato”, a memoria delle donne vittime di femminicidio, e verrà affisso un poster per diffondere il numero verde 1522, servizio nazionale di assistenza e sostegno.

Per rafforzare il messaggio, saranno distribuiti segnalibri con QR code che consentiranno di accedere alla “Guida in 8 passi per donne vittime di violenza di genere” e all’elenco dei centri antiviolenza operativi sul territorio nazionale. Queste azioni si inseriscono in un percorso di educazione e responsabilità condivisa, volto a sensibilizzare la cittadinanza e a promuovere una cultura di rispetto e tutela.

La ricorrenza del 25 novembre diventa così un’occasione per ribadire l’impegno dell’Istituto e delle istituzioni coinvolte nel contrasto alla violenza sulle donne, trasformando simboli e gesti concreti in strumenti di consapevolezza e speranza per un futuro più giusto e sicuro.