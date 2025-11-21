Genova: 'Orientamenti 2025' chiude con numeri record, 137mila presenze in quattro giorni

Si è conclusa con un successo senza precedenti l’edizione 2025 di Orientamenti, il salone dedicato all’orientamento scolastico e formativo che da trent’anni rappresenta un punto di riferimento per studenti e famiglie. In quattro giorni l’evento ha registrato 137 mila presenze, raggiungendo il tutto esaurito in ogni giornata: 30 mila visitatori all’apertura, 35 mila nel secondo giorno, 37 mila nel terzo e ancora 35 mila nel gran finale.

“Orientamenti è diventato un appuntamento strategico per il territorio ligure e per l’intero Paese – ha sottolineato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – capace di mettere in rete scuole, università, centri di formazione, enti pubblici e aziende, offrendo ai giovani strumenti concreti per costruire il proprio futuro”.

Sulla stessa linea l’assessore regionale alla Formazione e alla Scuola Simona Ferro, che ha parlato di un’edizione “straordinaria, ricca di ospiti illustri e appuntamenti partecipati”, capace di registrare un ulteriore salto di qualità. “Il crescente interesse verso i temi della formazione, del lavoro e delle competenze del futuro – ha aggiunto – ci spinge a lavorare già alla prossima edizione, con l’obiettivo di ampliare le opportunità per i partecipanti”.

Per l’assessore regionale alla Programmazione FSE Marco Scajola, Orientamenti si conferma “un punto di riferimento per i giovani che si preparano a costruire il proprio futuro”. Grazie ai fondi europei FSE, ha ricordato, la Regione può offrire percorsi formativi e strumenti concreti per accompagnare studenti e studentesse verso scelte consapevoli e obiettivi chiari. “Investire nei giovani significa investire nel futuro della nostra comunità”, ha ribadito.

L’ultima giornata è stata particolarmente intensa: il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo ha dialogato con gli studenti sulle opportunità offerte dal settore pubblico; a seguire sono intervenuti il campione paralimpico di nuoto Francesco Bocciardo, il chitarrista Christian Lavernier e la ministra per la Disabilità Alessandra Locatelli, che ha invitato i ragazzi a riflettere sul valore di ciascuna persona e sul significato del lavoro nell’ambito della disabilità. A chiudere la manifestazione, lo scrittore Alessandro D’Avenia, con un intervento dedicato “all’arte di essere fragili” come chiave per affrontare la vita.

Con numeri in crescita, ospiti di rilievo e un’offerta sempre più articolata, Orientamenti si conferma dunque uno dei principali appuntamenti nazionali dedicati al futuro delle nuove generazioni.