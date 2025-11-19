Sanremo, allagamento al Mercato Annonario: Fratelli d’Italia presenta un ordine del giorno in Consiglio comunale

Dopo il grave allagamento di sabato scorso al Mercato Annonario, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha presentato un ordine del giorno rivolto al Presidente del Consiglio comunale per chiedere interventi urgenti e strutturali sull’area. Secondo quanto riportato nel documento, l’episodio ha causato notevoli disagi ai commercianti, ai cittadini e agli operatori presenti nella struttura, riaccendendo l’attenzione sulle condizioni della rampa di accesso, sui sistemi di drenaggio e sulla sicurezza degli impianti elettrici.

I consiglieri Antonino Consiglio ed Elisa Balestra sottolineano in particolare la necessità di rivalutare la conformazione della rampa, valutando anche l’eventuale reintroduzione di dossi e griglie di scolo che in passato erano presenti e che potrebbero contribuire a limitare l’ingresso di acqua piovana all’interno del mercato. Nel documento si segnala anche una criticità di sicurezza: l’acqua che, filtrando dalle finestre, raggiungerebbe fari e impianti elettrici, generando potenziali rischi per persone e attività.

Alla luce di tali problematiche, l’ordine del giorno chiede il sindaco e la giunta a definire con urgenza gli interventi necessari per la tutela dell’area e delle attività economiche, oltre a pianificare soluzioni immediate e programmazioni di medio-lungo periodo per evitare il ripetersi di episodi analoghi. La questione sarà ora oggetto di discussione in Consiglio comunale.