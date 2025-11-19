Sanremo: ennesima vergogna dei 'furbetti dell'immondizia', catasta di mobili abbandonata in via Galilei (Foto e Video)

Ennesima situazione vergognosa, quella che questa notte si sono trovati di fronte alcuni operai dinel corso del classico giro di raccolta dei rifiuti dai cassonetti di Sanremo. All’incrocio tra, all’altezza del cosiddetto palazzo del ‘fungo’ (civico 57),era stata abbandonata probabilmente nella notte. Un fatto che, purtroppo, si ripete spessissimo sia per chi svuota appartamenti per far spazio ad arredamenti nuovi ma anche da parte di aziende edili e di trasporti che, invece di conferire regolarmente (pagando la regolare tassa) lascia materiale ovunque.

I luoghi prediletti dai cosiddetti ‘incivili’ sono ovviamente quelli più ‘nascosti’ della città. La notte, a bordi di camioncini e furgoni, raggiungono le zone periferiche e scaricano senza ritegno, lontani da occhi indiscreti. Difficile per comune, operatori del settore e forze dell’ordine riuscire a contrastare questo dilagare di maleducazione. Amaie Energia ha già informato la Polizia Locale dell’accaduto, augurandosi che qualche telecamera della zona possa aver inquadrato chi ha lasciato lo scempio che, ovviamente, nelle prossime ore sarà rimosso dalle squadre dell’azienda matuziana per lo smaltimento.