Sanremese, addio a “Cicietto”: il tifo matuziano perde Felice Preziuso, ricordo degli 'Irriducibili'

Gli Irriducibili Sanremo annunciano con profondo dolore la scomparsa di Felice Preziuso, meglio conosciuto da tutti come “Cicietto”, venuto a mancare nei giorni scorsi presso l’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure all’età di 85 anni. Figura amatissima e rispettata, Felice è stato per decenni un punto di riferimento del tifo biancazzurro, sempre presente allo Stadio Comunale finché le forze glielo hanno permesso, a sostenere la Sanremese con entusiasmo e dedizione.

La sua passione per la squadra matuziana era immemorabile, radicata nel cuore e nella storia della città. Con la sua presenza costante sugli spalti, “Cicietto” ha incarnato lo spirito genuino del tifo, quello che non abbandona mai i propri colori e che diventa parte integrante della comunità sportiva. La sua scomparsa segna la perdita di un altro pezzo importante della memoria e dell’identità del tifo sanremese.

Gli Irriducibili, insieme a tutta la famiglia biancazzurra, si stringono attorno alla moglie Rosanna, ai figli Walter e Barbara e a tutti i familiari, porgendo le più sentite condoglianze. La città e i tifosi lo ricorderanno con affetto e gratitudine, consapevoli che il suo esempio continuerà a vivere nelle voci e nei cuori di chi ama la Sanremese.

