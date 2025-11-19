Ventimiglia, santa messa per ricordare i defunti della guardia di finanza

Una santa messa in suffragio dei defunti della guardia di finanza di Ventimiglia è in programma domani, il 20 novembre, alle 10.30 nella cattedrale della città alta.

L'associazione del personale in congedo Anfi, sezione di Ventimiglia, ricorderà i finanzieri deceduti nella zona intemelia e quelli che hanno prestato servizio presso la compagnia della guardia di finanza della città di confine.

La funzione religiosa sarà officiata da don Gerard. "Speriamo che il momento di preghiera per i colleghi sia motivo di riflessione e di sprone a perseverare, nella nostra quotidianità, i valori condivisi" - dice l'Anfi, associazione nazionale finanzieri d'Italia, della sezione di Ventimiglia.