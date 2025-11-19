L'assessore regionale Scajola, sabato al 'Memorial Marvaldi' a San Lorenzo al Mare

I campioni della pallapugno nazionale a San Lorenzo al Mare in un’appassionante sfida in piazza tra Liguria e Piemonte. A organizzare l’evento, per sabato 22 novembre a partire dalle ore 13.15, il Comune di San Lorenzo al Mare, insieme alla Pro Loco, con il sostegno della Federazione Nazionale della Pallapugno (FIPAP).

Piazza Garibaldi, conosciuta anche come ‘a Ciassa du Balun’ diventerà cuore pulsante della pallapugno con tre distinti momenti dedicati a questo sport. Ad aprire le danze, con una partita dimostrativa, saranno le giovanili della San Leonardo Imperia capaci di vincere il titolo italiano in tre distinte categorie: Allievi, Esordienti e Pulcini.

A seguire, alle 14.20, verrà premiato il “Pallonista 2025”, miglior giocatore ligure della stagione appena conclusa. A concludere la giornata, all’insegna di sport e tradizione, la suddetta sfida tra i big del gioco di Piemonte e Liguria nel memorial Renato Marvaldi. Per il Piemonte scenderà in campo la quadretta formata da: Paolo Vacchetto, Alessandro Vacchetto, Voglino e Amoretti, risponderà la Liguria con: Seno, Molli, Malafronte e Re.

“Un evento di altissimo livello che unirà sport e tradizione – dichiara l’assessore della Regione Liguria e vicepresidente nazionale della FIPAP Marco Scajola -. Celebreremo l’incredibile annata della San Leonardo, ma anche il generale radicamento della pallapugno nel territorio ligure fin dai primi anni del ‘900 dove molte piazze, come piazza Garibaldi a San Lorenzo al Mare, erano teatri all’aperto di indimenticabili partite. Premieremo il miglior giocatore ligure e poi avremo la grande occasione di vedere da vicino i campioni della Serie A. Complimenti agli organizzatori e al Comune di San Lorenzo al Mare, la federazione supporta con convinzione questo tipo di iniziative che restituiscono i valori più autentici della pallapugno e contribuiscono, certamente, ad avvicinare i più giovani a questa disciplina sportiva dal fascino indiscutibile”.

“Siamo pronti per questo grande evento in piazza Garibaldi – spiega il sindaco di San Lorenzo al Mare Enzo Mazzarese -. L’edizione di quest’anno avrà un incontro clou di grande rilevanza sportiva: Liguria vs Piemonte, una sfida che non solo celebra la storia del pallone elastico, ma porta in campo i migliori interpreti della disciplina. Da non perdere anche la partita dimostrativa delle giovanili della San Leonardo, fresca vincitrice dei campionati giovanili, segno della vitalità del nostro vivaio. A seguire, la premiazione del miglior giocatore della Serie A. La piazza è cambiata, adeguandosi al progresso e assumendo un ruolo commerciale e turistico di rilievo, grazie anche agli interventi di riqualificazione dell’amministrazione comunale e della Regione – come la pista ciclabile, diventata elemento distintivo del nostro territorio. Ma è bello, ogni tanto, guardare indietro e restituire la piazza alla sua gente, perché possa tornare, anche solo per un pomeriggio, la “ciassa du balun” di un tempo. Un grazie particolare a Mariano Papone, alla Pro Loco di San Lorenzo, a tutti i commercianti e alle attività della piazza, e al personale del Comune, sempre disponibile e attento”.

“Sarà davvero una grande iniziativa – sottolinea Giacomo Raineri, presidente del Comitato regionale Fipap -. Il motivo è duplice, da un lato avremo in piazza degli autentici campioni della pallapugno, dall’altro ricorderemo Renato Marvaldi grande appassionato di questo sport e animatore di feste e manifestazioni di assoluto livello a San Lorenzo al Mare”.