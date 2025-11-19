L'amministrazione di Airole approva la revisione del progetto per il nuovo sistema di videosorveglianza

La Giunta comunale di Airole ha approvato la revisione del progetto esecutivo per l’installazione e l’implementazione del sistema di videosorveglianza nel capoluogo e nella frazione di Collabassa. L’intervento, dal valore complessivo di 37.500 euro, è finanziato in larga parte dalla Regione Liguria, che contribuirà con 30.000 euro, mentre i restanti 7.500 euro saranno coperti dal Comune.

L’aggiornamento del progetto si è reso necessario pur mantenendo invariato il costo complessivo dell’opera. La decisione segue l’ammissione del Comune di Airole al contributo previsto dalla Regione, dedicato ai Comuni che avevano manifestato interesse per la realizzazione o l’implementazione di sistemi di videosorveglianza a supporto della sicurezza sul territorio. Il nuovo impianto, il cui progetto è stato redatto dal professionista incaricato e protocollato il 5 novembre scorso, prevede l’installazione di apparecchiature atte a migliorare il monitoraggio delle aree sensibili, a tutela dei residenti e dei visitatori. La Giunta ha ritenuto la revisione conforme alle esigenze locali di prevenzione e sicurezza urbana.

Il Comune si impegnerà a rendere operativo l’impianto entro il 31 dicembre del 2026 ed a garantirne manutenzione e piena funzionalità almeno fino al 31 dicembre 2030.