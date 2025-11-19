Sanremo: targa di riconoscimento alla Polizia Locale dalla Confesercenti “Impegno fondamentale per la legalità e l’equità del mercato”

Una delegazione del Direttivo cittadino di Confesercenti Sanremo ha consegnato ufficialmente una targa di riconoscimento al Corpo di Polizia Locale, alla presenza del Comandante dr. Fulvio Asconio, come segno di gratitudine per l’impegno costante a tutela della legalità e della sicurezza urbana.

A spiegare il significato dell’iniziativa è Domenico Alessi, presidente cittadino di Confesercenti:

“Il gesto vuole essere un ringraziamento concreto da parte dell’Associazione e di tutti gli operatori commerciali per l’attività continua di controllo del territorio e l’azione di contrasto alle pratiche illecite che danneggiano il tessuto economico. Abbiamo voluto sottolineare come la vigilanza della Polizia Locale sia fondamentale per il benessere economico della città.”

Alessi ha evidenziato in particolare il valore dell’azione svolta contro contraffazione e abusivismo, fenomeni che rappresentano una delle principali minacce per le imprese regolari: “Il lavoro svolto contro la contraffazione e l’abusivismo non è solo un atto di polizia: è un pilastro per la tutela delle imprese legali. Ogni intervento a favore dell’ordine pubblico migliora il decoro urbano e garantisce condizioni di mercato eque per tutti. La sinergia tra la Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine è un modello di efficacia che ci rende più sicuri.”

Confesercenti ha inoltre ribadito l’importanza della collaborazione interforze promossa dal Prefetto, sottolineando l’impegno dell’Associazione nel sostenere ogni iniziativa volta a rafforzare la legalità e valorizzare la professionalità degli operatori del commercio sanremese. La consegna della targa rappresenta dunque non solo un riconoscimento simbolico, ma anche un segnale di vicinanza e supporto da parte del mondo economico locale verso chi, ogni giorno, lavora per garantire sicurezza, regole chiare e un contesto urbano più vivibile.