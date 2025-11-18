Sanremo: con la fondazione la parrocchia della Villetta, 'Myriam per i poveri' e il 'Primo fiore' alla mensa dei poveri

In un contesto sociale segnato da individualismo e indifferenza, anche un gesto semplice come quello di una messa, un piccolo regalo, un po' di tempo insieme, rappresentano un segnale forte di speranza e di solidarietà. E’ proprio quello che è successo domenica scorsa alla mensa dei poveri di via Meridiana a Sanremo dove la parrocchia della Villetta, la fondazione 'Myriam per i poveri' e l'associazione 'Il primo fiore' hanno voluto dedicare tempo, cura e attenzione ai poveri in occasione della IX Giornata mondiale del povero.

Non si è trattato di un momento occasionale, il servizio della mensa in via meridiana dona quotidianamente un pasto caldo ad oltre 70 persone per tutto l’anno, ma è stata una giornata in cui si è voluto dare attenzione al fatto che sia volontari che ospiti, tutti siamo davvero così poveri davanti a Dio e alla sua misericordia che non possiamo fare altro che ringraziarlo per ogni dono e ogni gesto ricevuto. Papa Leone XIV aveva detto nel suo messaggio: “Mentre le cause strutturali della povertà vanno affrontate e rimosse, tutti siamo chiamati a creare segni di speranza”. Ecco, questo è stato un momento davvero toccante per le molte persone presenti alla messa che sono tornate a casa con un piccolo regalo e un grande segno di speranza.

