Sanremo: ANIMA risponde alla Lega sull'amministrazione “Basta toni urlati, avanti con serietà e responsabilità”

ANIMA interviene con decisione nel dibattito politico sanremese dopo le recenti dichiarazioni della Lega locale (QUI), respingendo una modalità di confronto definita “urlata e poco costruttiva”. Nel mirino del movimento civico, in particolare, il rappresentante leghista Daniele Ventimiglia, il cui atteggiamento viene ritenuto distante dal lavoro responsabile che – secondo ANIMA – gli altri esponenti del centrodestra avrebbero portato avanti sino ad oggi.

Secondo ANIMA, l'Amministrazione comunale sta guidando una fase di rilancio straordinaria per Sanremo, sostenuta da una mole di investimenti “senza paragoni in Liguria”. A contribuire sarebbero sia la forte partecipazione dei privati sia i numerosi progetti legati al PNRR: dal grande intervento sul centro storico alle ecoisole ambientali, fino ai nuovi asili nido e alle scuole. Particolare rilevanza viene attribuita anche al recente avanzo di amministrazione da 12 milioni di euro, risorsa che – spiegano – consentirà ulteriori interventi previsti nel programma elettorale e inquadrati in un più ampio piano di rilancio cittadino.

ANIMA riconosce le criticità presenti nei vari cantieri ancora aperti, ma sottolinea che l’Amministrazione sta lavorando per arrivare alla conclusione di ogni intervento. Per Piazza Eroi la chiusura è prevista entro metà 2026, mentre per il Palazzetto dello Sport, una volta approvato il nuovo computo metrico, i lavori ripartiranno con un possibile completamento entro la fine dello stesso anno. Sul tema del Porto, ANIMA ricorda come Giunta e Consiglio comunale abbiano approvato in maniera unanime le nuove linee guida del progetto. Si attende ora la proposta aggiornata da sottoporre alla Conferenza dei Servizi, con l’obiettivo di garantire la tutela dello specchio acqueo e la fattibilità tecnica del tunnel.

Tra i risultati amministrativi rivendicati, ANIMA sottolinea anche la risoluzione del complesso “nodo” relativo alla convenzione del Festival di Sanremo. Una vicenda descritta come “delicata e mai verificatasi prima nei settant’anni di storia della manifestazione” e superata grazie alla determinazione del sindaco e della sua squadra. Il movimento civico ribadisce che l’azione amministrativa in corso è frutto di un percorso condiviso fondato su programmazione, serietà e responsabilità. Le contestazioni provenienti da una parte minoritaria dell’opposizione vengono giudicate invece come polemiche basate sulla propaganda più che sui contenuti.

“Le difficoltà di alcune forze politiche nel proporre programmi credibili sono sotto gli occhi di tutti”, afferma ANIMA, che conferma la volontà di continuare a lavorare con spirito costruttivo e “con la fermezza di chi crede nel futuro di Sanremo”.