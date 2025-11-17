Sanremo, Ventimiglia (Lega) all’attacco: “Città ferma, manca una visione. Così rischiamo il declino”

"Una città immobile, priva di direzione e sempre più distante dal dinamismo mostrato dai comuni vicini". È il quadro tracciato dal consigliere comunale Daniele Ventimiglia, che punta il dito contro l’attuale amministrazione accusandola di “totale assenza di visione e strategia politica”.

Secondo Ventimiglia, diversi progetti ereditati dalla giunta precedente procedono a rilento o sono addirittura fermi. Nel mirino finiscono, tra gli altri, il parcheggio di piazza Eroi — “in evidente ritardo” — e il palazzetto dello sport, “ancora bloccato”. Criticità anche sul fronte del nuovo porto, "un’idea nata dall’intuizione dell’imprenditore Walter Lagorio che sembra inspiegabilmente non vedere un inizio”.

Per Ventimiglia, mentre le altre città della provincia “stanno investendo, innovando e crescendo”, Sanremo sarebbe rimasta indietro, “schiacciata da un immobilismo amministrativo” che ne rallenta lo sviluppo economico e turistico. “Non abbiamo visto una sola idea nuova — afferma — né un progetto capace di delineare il futuro della città o di affrontare con coraggio le sfide che abbiamo davanti”.

Eppure, insiste il consigliere, gli strumenti per ripartire ci sarebbero: “Nel cassetto del Comune ci sono progetti importanti, pronti a dare nuovo impulso alla città. È ora di tirarli fuori e farli diventare realtà”. Tra questi cita il piazzale a mare e il parcheggio interrato del lungomare Italo Calvino, interventi che potrebbero contribuire a ridisegnare spazi e servizi.

“Senza un cambio deciso di rotta - conclude Ventimiglia - Sanremo rischia seriamente di spegnersi sia sul piano commerciale sia su quello turistico”.