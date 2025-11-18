Ventimiglia: comunicazione per l'interruzione di Rivieracqua, il comune "Arrivata solo questa mattina"

In merito ai ritardi nella comunicazione del disservizio legato all’interruzione della rete idrica da parte di Rivieracqua, il Comune interviene sottolineando di esserne venuto a conoscenza solo stamattina, a seguito di una telefonata effettuata dall’Ufficio Manutenzioni ai tecnici della società, dopo le numerose segnalazioni pervenute da cittadini circa l’assenza di acqua potabile.
"Abbiamo sempre provveduto - dicono dal comune - a diffondere ogni informazione ricevuta riguardante i disservizi. Tuttavia, la responsabilità primaria in materia di comunicazione verso l’utenza, così come quella relativa al posizionamento di appositi cartelli nelle zone interessate, spetta alla società che gestisce il servizio idrico, non al Comune. Ci scusiamo in ogni caso - termina - per il disagio arrecato ai residenti e rappresenterà formalmente a Rivieracqua la necessità di definire un modus operandi improntato su una comunicazione preventiva, puntuale ed efficace degli interventi programmati".