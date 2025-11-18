Sanremo: partiti i lavori nell’area giochi Borgo Opaco, Moscato: “Intervento atteso per garantire spazi sicuri”

“Hanno preso il via i lavori di manutenzione ordinaria dell’area giochi Borgo Opaco: un intervento atteso per garantire ai bambini spazi sicuri, moderni e inclusivi. Questo cantiere rappresenta un passo importante verso una città più attenta ai bisogni delle famiglie”.

Così l’assessore Ester Moscato annuncia i lavori che interessano l’area giochi e che prevedono, nel dettaglio, la rimozione delle strutture ludico-motorie attualmente installate, della pavimentazione presente, delle parti in cemento adiacenti alle radici dei pini marittimi, nonché la fornitura e la posa di castello con scivolo “grande baobab” e di tre giochi a molla realizzati in polietilene ad alta densità. Inoltre, verranno installate pavimentazioni adeguate e posizionati cestini gettacarte con coperchio.

I lavori, per un importo di circa 52 mila euro, sono eseguiti dalla ditta Gioco Arredo. Le opere subiranno una breve interruzione per non creare disagio al traffico veicolare e consentire l’esecuzione delle opere sulla linea elettrica: a seguito di un intervento urgente sulla linea elettrica, infatti, la ditta DEA ha avviato un cantiere stradale urgente, solo al termine del quale potrà essere posizionato il cassone necessario all’accatastamento del materiale di risulta da conferire in discarica.