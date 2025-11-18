Sanremo lancia il progetto “Educare in Comune”: una rete per la crescita dei bambini e il sostegno alle famiglie

Il Comune di Sanremo ha approvato l’avviso pubblico per la co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore nell’ambito del progetto “Educare in Comune”, un’iniziativa dedicata alla realizzazione di servizi, attività e interventi rivolti ai bambini e bambine da 0 a 6 anni e alle loro famiglie. La misura, promossa dal Settore Ambito Sociale – Servizio Interventi Sociali e Casa Serena, si inserisce nel quadro delle politiche educative e sociali previste dal Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2024-2026 e dal Piano Sociale Integrato Regionale 2024/2026.

Il progetto trae origine dalla partecipazione del Comune di Sanremo, nel 2021, all’avviso ministeriale “Educare in Comune”. Grazie allo scorrimento della graduatoria comunicato dal Ministero il 9 ottobre 2024, Sanremo ha ottenuto un finanziamento di 350.000 euro. Con Delibera di Giunta n. 42 del 4 marzo 2025, l’Amministrazione ha destinato i locali comunali di Via Roma 136/138 alla creazione di uno spazio dedicato alle attività educative e di sostegno alla genitorialità. A fine novembre 2025 è stato approvato anche il progetto esecutivo di ristrutturazione dell’immobile. Il cuore dell’iniziativa è la co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore (ETS), che potranno presentare manifestazione d’interesse fino al 24 novembre 2025. L’obiettivo è costruire una rete diffusa e stabile tra servizi sociali, sanitari, educativi (scuole dell’infanzia e nidi), associazioni e famiglie, per sviluppare servizi integrati e innovativi destinati alla fascia 0-6 anni.

Il Comune di Sanremo coordinerà le attività e i tavoli di lavoro, avvalendosi di professionisti dedicati e della collaborazione del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Genova, incaricato della valutazione d’impatto del progetto che mira a:

- rafforzare la continuità educativa sul territorio;

- promuovere servizi di prossimità per famiglie e bambini;

- sostenere la genitorialità e l’inclusione sociale;

- valorizzare la partecipazione attiva della comunità.

Tra le azioni previste:

- creazione di gruppi genitori e momenti di confronto (€10.000);

- formazione per operatori dei servizi educativi e scolastici (€15.000);

- incontri pedagogici tra scuole, associazioni e servizi (€10.000);

- sportelli di ascolto, orientamento e consulenza per famiglie, in particolare per situazioni di fragilità o cittadinanza straniera (€40.000);

- laboratori espressivi, artistici, narrativi e scientifici per bambini e genitori (€100.000);

- attività a contatto con la natura, come orti didattici e passeggiate guidate (€10.000);

- arredi e attrezzature per il centro polifunzionale (€30.000).

Il totale delle risorse destinate alla co-progettazione è di 215.000 euro per un’annualità del progetto, che avrà durata fino al 3 agosto 2026.

Possono partecipare alla co-progettazione gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS (cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, fondazioni, ONLUS e altri enti senza scopo di lucro) in possesso di requisiti di esperienza e capacità tecnica nel settore educativo e sociale. Gli enti ammessi parteciperanno ai tavoli di co-progettazione, il primo dei quali è fissato per il 27 novembre 2025, con la finalità di definire le modalità operative e i contributi specifici di ciascun partner. “Educare in Comune” rappresenta un passo significativo verso una Sanremo comunità educante, dove la crescita dei più piccoli diventa un impegno condiviso tra istituzioni, famiglie e società civile. Attraverso il dialogo tra i diversi attori e la creazione di uno spazio dedicato, il progetto punta a costruire un modello partecipativo di educazione e sostegno, capace di generare benessere e inclusione per tutta la comunità.