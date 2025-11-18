Riva Ligure dà il benvenuto al nuovo Comandante della Polizia Locale Daniele D’Alessio

Cambio al vertice della Polizia Locale di Riva Ligure. Il sindaco Giorgio Giuffra ha annunciato la nomina del nuovo comandante, Daniele D’Alessio, sottolineando come la scelta segni un passo importante nel percorso di crescita e rinnovamento del Corpo.

Nel ringraziare il precedente comandante, Alfio Sciuto, per “l’impegno quotidiano e discreto garantito in questi anni”, il primo cittadino ha accolto con entusiasmo l’arrivo di D’Alessio, definendolo “una figura giovane, ma già con un importante bagaglio di esperienza”, che porterà nuova energia e competenza al nostro Corpo.

Giuffra ha ribadito che la sicurezza urbana rappresenta “una delle prime responsabilità di chi amministra”, un elemento che non può essere considerato un dettaglio. “È presenza sul territorio, è ascolto, è vicinanza ai cittadini. È la consapevolezza che una comunità cresce quando chi la serve lo fa con competenza e con il sorriso di chi crede nel futuro”, ha aggiunto.

Il sindaco ha concluso con un augurio diretto al nuovo comandante: “Buon lavoro.”