Ospedaletti avvia una seconda asta pubblica per la vendita di alloggio e box del lascito Gazzano: prezzo base ridotto del 10%

Il Comune di Ospedaletti ha approvato l’avvio di una seconda asta pubblica per l’alienazione di un alloggio con box auto di proprietà comunale, situati in Via Papa Giovanni XXIII n. 11, dopo che la prima procedura di vendita, indetta lo scorso agosto, è andata deserta. Il bene oggetto della procedura è un alloggio pervenuto al Comune tramite lascito testamentario del sig. Danilo Gazzano.

Il valore iniziale fissato per la prima asta era di 275.000 euro. Poiché non è stata presentata alcuna offerta entro il termine del 29 settembre, il Comune ha deciso di procedere con un nuovo bando. In base al Regolamento comunale sulle alienazioni immobiliari, in caso di asta deserta è possibile applicare una riduzione fino al 10% del prezzo base. Per la seconda procedura, infatti, il valore a base d’asta viene fissato in: 247.500 euro.

Il Comune avvierà dunque una nuova procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e accesso al mercato, come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici. Il criterio di aggiudicazione sarà quello del miglior rialzo sul prezzo base. Le offerte dovranno essere presentate in busta chiusa, firmata sui lembi, entro le 12 del 22 gennaio prossimo presso il protocollo dell’Ente. L’apertura delle buste avverrà lo stesso giorno alle ore 12:30. Con questa seconda asta, l’amministrazione punta a valorizzare il lascito ricevuto e a reinvestire la somma ottenuta nel bilancio comunale, come previsto dal Piano delle Alienazioni Immobiliari 2025.