Via Turistica e traversa Quinta, 'SìAmo Camporosso': "Strade dissestate e pericolose, servono interventi urgenti" (Foto)

"Via Turistica e traversa Quinta sono strade dissestate e pericolose, servono interventi urgenti". Lo segnala il gruppo consiliare di minoranza “SìAmo Camporosso” che ha presentato un’interpellanza per chiedere all’Amministrazione comunale il ripristino urgente del manto stradale in via Turistica e nella traversa Quinta di via Turistica, dove da anni si registrano gravi criticità.
"In entrambe le vie sono presenti numerose manomissioni del suolo pubblico dovute a interventi realizzati da diverse ditte ma mai ripristinate correttamente. Con il tempo, le aree interessate si sono ulteriormente deteriorate, creando buche, dislivelli e avvallamenti che mettono in serio pericolo la circolazione, soprattutto per motociclisti e ciclisti" - sottolineano i consiglieri comunali Maurizio Morabito, Marco Bertaina e Domenica Arsì - "È inaccettabile che da anni il manto stradale di via Turistica e della traversa Quinta versi in queste condizioni. Chi ha manomesso il suolo pubblico deve ripristinare a regola d’arte, come previsto dal regolamento comunale. Allo stesso tempo, il Comune deve intervenire tempestivamente nelle parti di propria competenza, garantendo la sicurezza dei cittadini".
Il gruppo SìAmo Camporosso chiede inoltre che, in attesa dei lavori definitivi, "vengano adottate misure provvisorie di sicurezza, come la posa di segnaletica di pericolo, per ridurre il rischio di incidenti". Con questa interpellanza, SìAmo Camporosso ribadisce "la necessità di una manutenzione costante e responsabile del patrimonio stradale comunale, che non può più essere trascurata a scapito della sicurezza dei residenti".