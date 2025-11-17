Via Turistica e traversa Quinta, 'SìAmo Camporosso': "Strade dissestate e pericolose, servono interventi urgenti" (Foto)

"Via Turistica e traversa Quinta sono strade dissestate e pericolose, servono interventi urgenti" . Lo segnala il gruppo consiliare di minoranza “SìAmo Camporosso” che ha presentato un’ interpellanza per chiedere all’Amministrazione comunale il ripristino urgente del manto stradale in via Turistica e nella traversa Quinta di via Turistica , dove da anni si registrano gravi criticità.

"In entrambe le vie sono presenti numerose manomissioni del suolo pubblico dovute a interventi realizzati da diverse ditte ma mai ripristinate correttamente. Con il tempo, le aree interessate si sono ulteriormente deteriorate, creando buche, dislivelli e avvallamenti che mettono in serio pericolo la circolazione, soprattutto per motociclisti e ciclisti" - sottolineano i consiglieri comunali Maurizio Morabito, Marco Bertaina e Domenica Arsì - "È inaccettabile che da anni il manto stradale di via Turistica e della traversa Quinta versi in queste condizioni. Chi ha manomesso il suolo pubblico deve ripristinare a regola d’arte, come previsto dal regolamento comunale. Allo stesso tempo, il Comune deve intervenire tempestivamente nelle parti di propria competenza, garantendo la sicurezza dei cittadini".