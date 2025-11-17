Terzorio punta sulla viabilità: approvato il progetto di fattibilità per la nuova bretella stradale verso Pompeiana (Foto)

La Giunta Comunale di Terzorio ha approvato all’unanimità, nella seduta del 23 ottobre 2025, il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) relativo alla nuova bretella stradale di collegamento tra il centro storico e la strada comunale per Pompeiana. Si tratta di un intervento strategico per la mobilità del borgo e per la sicurezza dell’area, con un investimento previsto di 1.472.560,96 euro.

Il progetto risponde alle linee programmatiche dell’amministrazione, che prevedono la creazione di una viabilità alternativa capace di collegare Piazza San Giovanni Battista alla strada comunale per Pompeiana. La nuova bretella rappresenterebbe:

- una seconda via di accesso al centro abitato, oggi servito da un’unica direttrice;

- un nuovo parcheggio a raso collegato alla nuova arteria;

- la messa in sicurezza del versante a monte del centro sociale, contribuendo a mitigare il rischio di dissesto idrogeologico.

La Giunta sottolinea come un intervento di tale portata sia fondamentale per migliorare la viabilità comunale e aumentare la sicurezza complessiva del territorio.

Il PFTE è stato elaborato dal tecnico comunale, Geom. Cristian Alberti, e comprende: relazione illustrativa, computo metrico estimativo, quadro economico, cartografia e fotografie su C.T.R., planimetria, sezioni longitudinali e trasversali, due diverse soluzioni progettuali e particolari dello stato di progetto. La documentazione fornisce le basi tecniche per accedere ai finanziamenti previsti dalla Legge Regionale per interventi infrastrutturali in materia di viabilità e mobilità ciclistica.

Per ottenere il contributo regionale, la Giunta ha confermato la volontà di: richiedere un CUP per identificare l’intervento, presentare domanda ai sensi della normativa regionale in materia ed impegnarsi al co-finanziamento minimo del 5%, come richiesto da Regione Liguria, tramite fondi del bilancio comunale. Contestualmente, il Comune richiederà anche un contributo statale per coprire la progettazione definitiva ed esecutiva, ai sensi della Legge 160/2019.