Ventimiglia, cultura e solidarietà al teatro comunale: apprezzato lo spettacolo “1+1=1” (Foto)

Una serata all'insegna della cultura e della solidarietà si è svolta sabato sera al teatro comunale di Ventimiglia dove è andato in scena lo spettacolo “1+1=1”, scritto e diretto da Giuliano Pagani.

Un pubblico numeroso ha, infatti, apprezzato l'evento organizzato dal Rotaract Club Sanremo. Un evento solidale il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza al CSM di Bordighera, a sostegno delle attività e dei progetti dedicati alla comunità.

Un'iniziativa che conferma così l’importanza di momenti che uniscono la comunità nel sostegno di progetti di valore.