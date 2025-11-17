 / Eventi

17 novembre 2025

Ventimiglia, cultura e solidarietà al teatro comunale: apprezzato lo spettacolo “1+1=1” (Foto)

Il ricavato sarà devoluto in beneficenza al CSM di Bordighera a sostegno delle attività e dei progetti dedicati alla comunità

Una serata all'insegna della cultura e della solidarietà si è svolta sabato sera al teatro comunale di Ventimiglia dove è andato in scena lo spettacolo “1+1=1”, scritto e diretto da Giuliano Pagani.

Un pubblico numeroso ha, infatti, apprezzato l'evento organizzato dal Rotaract Club Sanremo. Un evento solidale il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza al CSM di Bordighera, a sostegno delle attività e dei progetti dedicati alla comunità.

Un'iniziativa che conferma così l’importanza di momenti che uniscono la comunità nel sostegno di progetti di valore.

