Orientamenti: tutto pronto per la 30esima edizione

Domani, martedì 18 novembre, al via la 30° edizione del Festival Orientamenti, in programma fino al 21 novembre ai Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova.

La cerimonia di inaugurazione si terrà, a partire dalle 9.30, nella Sala Grecale, alla presenza del presidente della Regione Liguria Marco Bucci, degli assessori alla Formazione Simona Ferro e alla Programmazione FSE Marco Scajola, del sindaco di Genova Silvia Salis, del segretario generale della Camera di Commercio di Genova Maurizio Caviglia, del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale della Liguria Antimo Ponticiello, di Giulia Pellegri dell’Università degli Studi di Genova e del presidente di Porto Antico Mauro Ferrando. Inoltre, saranno presenti i dreamers che rappresentano i tre filoni in cui sono organizzati gli eventi e le attività del Festival: la giornalista Giovanna Botteri per il filone human, l’ingegnera Amalia Ercoli-Finzi per il filone stem, il pasticcere Iginio Massari per il filone hands.

Al termine dell’inaugurazione, il presidente Bucci e gli assessori Ferro e Scajola effettueranno una visita della manifestazione.



Tra i principali appuntamenti della giornata:



ore 11.30 – Sala Grecale - Incontro con Amalia ed Elvina Finzi – La leadership gentile nello spazio. Un dialogo tra madre e figlia per raccontare come empatia e collaborazione stanno rivoluzionando la ricerca spaziale e il modo di guidare le missioni;



ore 11.30 – Sala 1, The Space Cinema - Precisione, equilibrio e ricerca della perfezione: Incontro con Iginio Massari;



ore 11.30 – Sala Maestrale - Raccontare il mondo per capirlo - Incontro con Giovanna Botteri;



ore 17 – Sala Levante - Premio Regionale “Lo Sportivo Ligure dell’Anno”