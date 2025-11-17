Tre arresti tra Imperia e Savona e sequestro di droga, soldi e mezzi: sgominata fiorente rete di spaccio tra le due province

È stata particolarmente rilevante per la provincia di Imperia la vasta operazione antidroga condotta dai Carabinieri della Compagnia di Albenga, che ha portato all’arresto di tre persone coinvolte in un’intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti tra i territori di Savona e Imperia.

Al termine di un’indagine complessa e coordinata dalla Procura della Repubblica di Savona, il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso misure cautelari nei confronti di due italiani di 49 e 54 anni e di un cittadino albanese di 51 anni, tutti residenti nel savonese e già noti alle forze dell’ordine. Il 54enne è stato condotto nel carcere di Imperia, dove sconterà la misura più severa imposta dagli inquirenti, a testimonianza del ruolo centrale che la provincia imperiese ha avuto come punto di snodo dell’attività criminale. Per gli altri due indagati, il GIP ha disposto rispettivamente gli arresti domiciliari e l’obbligo di dimora con divieto di uscita nelle ore notturne.

L’indagine, iniziata nel febbraio 2025, ha permesso di ricostruire una vera e propria rete di spaccio attiva lungo l’asse Imperia-Sanremo, documentata attraverso pedinamenti, osservazioni sul territorio e prolungate intercettazioni. Gli investigatori hanno tracciato i movimenti dei tre indagati, individuandone ruoli e responsabilità nella gestione delle forniture e nella distribuzione delle dosi. Nel corso dell’attività, un 52enne della provincia di Savona è stato denunciato a piede libero per analoghi reati, mentre altri due soggetti sono stati segnalati alla Prefettura di Savona quali consumatori abituali. Il bilancio dei sequestri è particolarmente significativo: 500 grammi di cocaina, 800 grammi di hashish già in parte confezionati per la vendita al dettaglio, e oltre 10.000 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita. Parallelamente, gli accertamenti patrimoniali hanno portato al sequestro preventivo di tre automobili e un motociclo, per un valore superiore ai 60.000 euro.

L’operazione, che ha avuto un impatto diretto anche sul territorio imperiese, si inserisce nella strategia già consolidata della Procura di Savona e dell’Arma dei Carabinieri, volta a contrastare non solo lo spaccio, ma anche la disponibilità economica dei gruppi criminali attraverso il sequestro dei beni riconducibili agli indagati. Un risultato definito dagli investigatori come “importante e significativo”, a conferma dell’impegno costante delle forze dell’ordine nella tutela della legalità e nel controllo del territorio tra le due province liguri.