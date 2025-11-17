Ventimiglia, formazione e solidarietà: nuovo laboratorio di ottica al Fermi-Polo-Montale (Foto)

Nuovo laboratorio di ottica all'istituto scolastico Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia. E' stato inaugurato questa mattina alla presenza di autorità civili, militari, dei Lions e del senatore Gianni Berrino.

Si tratta di uno spazio moderno e attrezzato, dedicato alla formazione tecnico-scientifica degli studenti e al potenziamento delle attività didattiche e sperimentali. "La vista è un bene fondamentale per la qualità della vita quotidiana, lo studio, il lavoro e le relazioni sociali. Tuttavia, non tutti hanno le possibilità economiche per affrontare le spese relative agli occhiali da vista. Il progetto 'Un Paio di Occhiali per Tutti', promosso dall’istituto 'Fermi Polo Montale' di Ventimiglia, indirizzo Ottico, in collaborazione con il Settore Politiche Sociali del comune di Ventimiglia, con il sostegno di BANCO BPM e Lions Club Italia, intende offrire un servizio gratuito di realizzazione di occhiali da lettura destinati a persone in condizione di disagio economico" - spiega la dirigente scolastica Maria Grazia Blanco - "Il progetto offre agli studenti di ottica l’opportunità di avvicinarsi al mondo del lavoro attraverso esperienze pratiche di contatto con l’utenza esterna. Le attività hanno esclusivamente finalità formative e consistono in esercitazioni dimostrative, senza alcun valore medico o diagnostico. Guidati dai docenti, gli studenti sperimentano alcune fasi fondamentali del lavoro dell’ottico: accogliere e ascoltare il cliente, consigliare soluzioni adeguate, scegliere la montatura più idonea e misurare l’acuità visiva a scopo didattico. In questo modo sviluppano sia competenze professionali che capacità relazionali".

Una scuola al servizio della comunità. "L’iniziativa prevede la realizzazione gratuita di occhiali da lettura destinati a cittadini in difficoltà economica, individuati e segnalati dai servizi sociali del Comune. Gli studenti dell’indirizzo Ottico, guidati dai docenti, si occuperanno dei controlli visivi a scopo didattico, del montaggio delle lenti e della consegna gratuita degli occhiali ai beneficiari" – dice la dirigente scolastica - "Questo progetto unisce formazione e solidarietà. I nostri studenti mettono in pratica le competenze acquisite e scoprono il valore del servizio alla comunità. È un modo per imparare il mestiere dell’ottico ma anche per crescere come cittadini consapevoli e responsabili. 'Un Paio di Occhiali per Tutti' nasce con finalità sociali ed educative: migliorare la qualità della vita dei cittadini più fragili e, parallelamente, offrire agli studenti un’esperienza formativa concreta. Attraverso attività di laboratorio, simulazioni pratiche e metodologie partecipative come learning by doing e cooperative learning, gli alunni imparano a gestire il rapporto con l’utenza, a consigliare montature e lenti adeguate e a comunicare con empatia e professionalità. Al termine del percorso, la classe analizzerà i risultati e rifletterà sull’esperienza in un momento di debriefing e valutazione condivisa, consolidando competenze tecniche e relazionali".

Un progetto reso possibile anche grazie alla collaborazione del comune di Ventimiglia, del Banco BPM Ventimiglia Ag.1, che hanno scelto di sostenere l’iniziativa, e di ottici e aziende del settore che forniranno montature e lenti a condizioni agevolate o in donazione. Inoltre, l’istituto ha ricevuto una donazione particolarmente significativa da parte dei Lions Club Italia. Si tratta di ben 900 montature per occhiali e novecento lenti graduate, un gesto concreto che avrà un impatto diretto sugli studenti del corso di ottica della scuola. "Un indirizzo altamente specializzato che prepara i futuri professionisti del settore" - afferma il sindaco Flavio Di Muro - "Con 'Un Paio di Occhiali per Tutti', l’istituto Fermi – Polo Montale conferma la propria vocazione a una scuola aperta, solidale e formativa, capace di unire teoria e pratica, competenze e valori. Un progetto che non solo restituisce la vista ma soprattutto dona visione: quella di una comunità unita, attenta ai bisogni e capace di costruire futuro attraverso la formazione e la solidarietà".

Dopo il taglio del nastro, si è svolta una visita guidata al nuovo laboratorio e poi si è tenuto un momento conviviale. "Il corso di ottica è un'opportunità unica per gli studenti" - sottolinea il senatore Gianni Berrino - "Il laboratorio, moderno e competo, è un ottima strumento per studiare al meglio".