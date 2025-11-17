Regione: Bucci e Scajola incontrano i sindacati sul futuro del trasporto pubblico locale

Si è svolto questo pomeriggio nella sede della Regione Liguria l’incontro tra il presidente Marco Bucci e l’assessore ai Trasporti Marco Scajola con le organizzazioni sindacali sul tema del trasporto pubblico locale. Regione ha presentato il quadro per il sostegno ad Amt e le prospettive territoriali per l’intera Liguria. Tra i temi affrontati, e accolti dai sindacati, anche il percorso verso una possibile agenzia regionale dei trasporti e le ipotesi di unificazione delle aziende di TPL, analizzandone criticità e opportunità.



“Regione Liguria è pronta ad anticipare, come già annunciato, oltre 14 milioni di euro per garantire stabilità al sistema e sostenere Amt nella fase di riassetto, in un’ottica di piena collaborazione istituzionale e di tutela del servizio pubblico – hanno dichiarato il presidente Bucci e l’assessore Scajola –. Inoltre, le risorse previste per il 2025 saranno sensibilmente superiori rispetto al 2024 e nel quadro del percorso di dialogo con i territori, avvieremo a breve una serie di incontri con i presidenti delle Province per illustrare e condividere la gestione delle risorse. Un passaggio che fa seguito alle prime interlocuzioni già avviate”.

